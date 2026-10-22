DZ BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro je Aktie belassen. Der Halbleiter-Boom habe für ein Glanzquartal und einen optimistischeren Ausblick gesorgt, schrieb Dirk Schlamp in einem Kommentar am Donnerstag. Der KI-getriebene Investitionszyklus stütze insbesondere Lithografie und Halbleiterinspektion. Der Analyst erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Unternehmens./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 38,46EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,19 € , was eine Steigerung von +4,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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