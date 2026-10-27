Sibanye-Stillwater: Tarifabschlüsse sollen US-Platinmetallminen stabilisieren

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Sibanye-Stillwater Limited. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Sibanye-Stillwater Limited einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Verfasser: freier Journalist. Erstveröffentlichung: 23.10.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich.

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Sibanye-Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ) hat eine wichtige operative Unsicherheit in seinem amerikanischen Platingruppenmetallgeschäft beseitigt. Im Abstand von sieben Tagen meldete der südafrikanische Bergbaukonzern zwei Tarifabschlüsse in Montana: zunächst am 30. September 2026 für die Mine East Boulder, dann am 7. Oktober für Stillwater East und die metallurgische Anlage Columbus. Mit der zweiten Einigung wurde auch der seit dem 3. September laufende Streik an Stillwater East und Columbus beendet. Die Beschäftigten sollten nach Unternehmensangaben am 9. Oktober zur regulären Tagschicht zurückkehren.

East Boulder: Dreijahresvertrag als Grundlage für den Umbau

Auf den ersten Blick geht es um Löhne und Arbeitsbedingungen. Wirtschaftlich ist die Tragweite jedoch größer: Die neuen Verträge sind ein Baustein des Umbaus der US-PGM-Sparte. Sibanye-Stillwater will die Betriebe laut Unternehmen vollständig mechanisieren, den bisherigen Leistungsanreiz für den Gesteinsabbau durch teamorientierte Modelle ersetzen und bestimmte historisch gewachsene Zusatzleistungen an aktuelle US-Marktstandards anpassen.

Den ersten Erfolg erzielte Sibanye-Stillwater bei East Boulder. Die im südlichen Montana gelegene Untertagemine gehört zu den amerikanischen Betrieben des Konzerns, in denen vor allem Palladium und Platin gewonnen werden. Gemeinsam mit der benachbarten Stillwater-Mine bildet East Boulder einen seltenen nordamerikanischen Primärproduktionsstandort für Platingruppenmetalle. Der Standort ist damit strategisch interessant, weil die USA bei diesen Metallen auf Importe angewiesen sind und einheimische Förderung zur Diversifizierung der Lieferketten beitragen kann.

Am 30. September teilte Sibanye-Stillwater mit, dass die Belegschaft von East Boulder den neuen Kollektivvertrag mit der Gewerkschaft United Steelworkers (USW) ratifiziert habe. Die Vereinbarung gilt rückwirkend vom 1. August 2026 bis 31. Juli 2029. Sie sieht im ersten Vertragsjahr eine Lohnerhöhung um 4,5 % vor, im zweiten Jahr um 3,5 % oder die maßgebliche Verbraucherpreisinflation (CPI), je nachdem, welcher Wert höher ist, und im dritten Jahr um 3,0 % oder CPI, je nachdem, welcher Wert höher ist.

Die Formel ist für die Kostenrechnung relevant: Die nominalen Steigerungen sind für die beiden späteren Vertragsjahre nicht vollständig gedeckelt. Bei höherer Inflation kann die Lohnbelastung entsprechend stärker zunehmen. Auf der anderen Seite schafft der dreijährige Rahmen zunächst mehr Berechenbarkeit als eine offene Tarifauseinandersetzung. Entscheidend wird sein, ob Effizienzsteigerungen und ein stabilerer Betrieb die steigenden Personalkosten kompensieren können.

Quelle: Sibanye-Stillwater Limited

Das Management beschreibt die Vereinbarung als wichtigen Schritt zur Umsetzung des Plans, den Bergbau vollständig zu mechanisieren. An die Stelle des bisherigen, auf den Gesteinsabbau bezogenen Anreizsystems sollen teambasierte Leistungsanreize treten. Das kann Abläufe zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen besser aufeinander abstimmen und die Produktivität der gesamten Produktionskette stärker in den Mittelpunkt rücken.

Stillwater East: Das Ende des Streiks schafft Luft

Am 7. Oktober folgte die zweite und für die kurzfristige Betriebsstabilität besonders wichtige Nachricht. Die Beschäftigten von Stillwater East ratifizierten ebenfalls einen neuen Kollektivvertrag mit der USW. Die Vereinbarung gilt rückwirkend vom 1. Juni 2026 bis 31. Mai 2029. Auch hier beträgt die Lohnerhöhung im ersten Jahr 4,5 %; für das zweite und dritte Jahr gelten dieselben Untergrenzen von 3,5 % beziehungsweise 3,0 %, jeweils mit Anpassung an eine gegebenenfalls höhere CPI-Inflation.

Stillwater East ist Teil des US-PGM-Komplexes in Montana. Anders als bei einer reinen Explorationsgesellschaft geht es hier um den laufenden Betrieb und seine Kostenstruktur. Ein Streik trifft deshalb nicht nur die Stimmung am Kapitalmarkt, sondern kann Förderabläufe, Wartungspläne, Logistik und die Auslastung nachgelagerter Anlagen beeinträchtigen. Die am 3. September begonnenen Arbeitskampfmaßnahmen betrafen Stillwater East und Columbus; mit der Ratifizierung der Vereinbarung erklärte Sibanye-Stillwater den Streik für beendet. Die Rückkehr an die Arbeitsplätze war für die Tagschicht am Freitag, 9. Oktober, nach den genehmigten Einsatzplänen vorgesehen.

Columbus: Ohne Verarbeitung läuft die Mine nicht rund

Parallel zu Stillwater East wurde am 7. Oktober auch die Einigung für die metallurgische Anlage Columbus bekanntgegeben. Der Standort in Montana übernimmt eine wichtige Rolle in der Verarbeitungskette der amerikanischen PGM-Betriebe. Columbus ist keine weitere Fördermine, sondern ein nachgelagerter Teil des integrierten Systems.

Gerade diese Verflechtung macht den gemeinsamen Abschluss für Stillwater East und Columbus bedeutsam. Ein Arbeitsfrieden nur in der Mine hätte die gesamte Wertschöpfungskette nicht vollständig stabilisiert, solange die Verarbeitung von Arbeitskampfmaßnahmen betroffen geblieben wäre. Nun besteht für beide Standorte ein mehrjähriger tariflicher Rahmen. Auch Columbus ist in die vom Unternehmen beschriebene Modernisierung der Arbeitsbedingungen und Anreizsysteme eingebunden.

Warum Montana für Sibanye-Stillwater strategisch wichtig bleibt

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) ist weit mehr als ein einzelner PGM-Produzent. Der Konzern betreibt beziehungsweise hält Bergbau-, Metallverarbeitungs- und Recyclingaktivitäten über mehrere Kontinente und ist sowohl bei Platingruppenmetallen als auch bei Gold bedeutend engagiert. In den USA besitzt das Montana-Geschäft jedoch eine besondere Stellung: Es verbindet heimische Förderung von Platinmetallen mit metallurgischer Verarbeitung und einem wichtigen Recyclingstandbein. Für die Versorgungssicherheit ist dies ein Vorteil, während die Kostenbasis eines US-Untertagebetriebs eine dauerhafte Herausforderung bleibt.

Zur wirtschaftlichen Einordnung: Nach Angaben des Unternehmens produzierten die US-PGM-Betriebe im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 137.930 2E-Unzen Platin und Palladium; davon entfielen 76.334 2E-Unzen auf Stillwater East und 61.595 2E-Unzen auf East Boulder.

Platin und Palladium werden unter anderem in Katalysatoren eingesetzt; daneben bestehen industrielle Anwendungen etwa in Chemie, Elektronik und anderen Spezialbereichen. Ihre Preise hängen von der Automobilnachfrage, der Entwicklung alternativer Antriebstechnologien, Recyclingmengen und dem globalen Angebot ab. Selbst ein operativ verbesserter Standort kann deshalb bei schwachen Metallpreisen unter Druck geraten. Umgekehrt können höhere PGM-Preise und eine zuverlässige Förder- und Verarbeitungskette die Ertragskraft deutlich unterstützen.

Die neuen Tarifverträge sind vor diesem Hintergrund Teil einer Transformationsstrategie, nicht deren Abschluss. Sibanye-Stillwater nennt als Ziele die Umstellung auf voll mechanisierte Förderung, teamorientierte Anreize und die Angleichung bestimmter Altleistungen an US-Marktstandards. Die tatsächlichen Vorteile hängen von der Umsetzung vor Ort ab: Maschinenverfügbarkeit, Produktivität je Schicht, Erzgehalte, Metallausbringung, Sicherheitskennzahlen und die Zusammenarbeit zwischen Mine und Metallurgie müssen zusammenspielen.

Der nachfolgende, von Commodity-TV produzierte Beitrag wurde von Sibanye-Stillwater bezahlt und erscheint im Auftrag des Unternehmens.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-focus-on-maximizi ...

Fazit: Sibanye-Stillwater vor dem Produktivitätsnachweis

Mit den ratifizierten Tarifabschlüssen für East Boulder, Stillwater East und Columbus hat Sibanye-Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ) eine zentrale Unsicherheit seines US-PGM-Geschäfts reduziert. Der Streik an Stillwater East und Columbus wurde nach Unternehmensangaben beendet. Die mehrjährigen Vereinbarungen schaffen einen Rahmen für die angestrebte Mechanisierung und teamorientierte Anreizsysteme, garantieren aber weder deren erfolgreiche Umsetzung noch eine bestimmte Kostenentwicklung.

Für die weitere Entwicklung ist entscheidend, ob Sibanye-Stillwater die geplanten Veränderungen in höhere Produktivität, stabile Förder- und Verarbeitungsabläufe sowie eine tragfähige Kostenstruktur übersetzen kann. Die Tarifabschlüsse sind dafür ein wichtiger Schritt. Der operative und wirtschaftliche Nachweis steht noch aus.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Sibanye-Stillwater, Streikankündigung, 02.09.2026 · Sibanye-Stillwater, East Boulder, 30.09.2026 · Sibanye-Stillwater, Stillwater East und Columbus, 07.10.2026 ; Intro-Bild: KI generiert

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verfasser: freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Fertigstellung: 22.10.2026, 13:30 Uhr Berlin/Zürich. Erstveröffentlichung: 23.10.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich. Emittent: Sibanye-Stillwater Limited (JSE: SSW; NYSE: SBSW; ISIN: ZAE000259701; WKN: A2PWVQ). Dieser Beitrag wird im Auftrag von Sibanye-Stillwater Limited veröffentlicht. Sibanye-Stillwater Limited vergütet die SRC swiss resource capital AG im Rahmen eines entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrags; der Beitrag erscheint im Rahmen dieses Vertrags. Der Verfasser wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Das eingebundene Commodity-TV-Interview wurde von Sibanye-Stillwater Limited bezahlt. Commodity-TV wird von der SRC swiss resource capital AG bzw. einer mit ihr verbundenen Gesellschaft betrieben. Diese Vergütungen begründen Interessenkonflikte und ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 22.10.2026: Weder der Verfasser noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren des Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Der Emittent ist nicht mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

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