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    Vinci übertrifft Umsatzerwartung - Jahresausblick bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Energielösungen und Auslandsgeschäft stützen Vinci
    • Umsatzplus von knapp fünf Prozent auf 20,4 Mrd. Euro
    • Vinci bestätigt Jahresziele für das Gesamtjahr
    Vinci übertrifft Umsatzerwartung - Jahresausblick bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NANTERRE (dpa-AFX) - Die Geschäfte mit Energielösungen sowie abseits des französischen Heimatmarktes haben dem Mischkonzern Vinci im dritten Quartal Rückenwind beschert. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um knapp 5 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt mit 20 Milliarden Euro etwas weniger auf dem Zettel. Für die ersten neun Monate des Jahres ergibt sich damit ein Umsatzanstieg um gut 3 Prozent auf knapp 56 Milliarden Euro. Ergebniszahlen nannte Vinci zum dritten Quartal wie in Frankreich üblich nicht. Die Jahresziele bestätigte der Bau- und Energiekonzern, der auch Flughäfen und Mautstraßen betreibt./mis/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 108,7 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 139,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +28,64 %/+34,20 % bedeutet.






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