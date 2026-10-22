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    Familien mit Kindern müssen Donbass-Städte verlassen

    Für Sie zusammengefasst
    • Familien mit Kindern aus zwei Städten evakuiert
    • Russische Angriffe verschärfen die Sicherheitslage
    • Familien werden in sichere Regionen gebracht
    Familien mit Kindern müssen Donbass-Städte verlassen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Wegen ständiger russischer Angriffe haben die ukrainischen Behörden die Evakuierung von Familien mit Kindern aus den Städten Slowjansk und Kramatorsk im Osten angeordnet. "Die Sicherheitslage wird stetig schlechter", schrieb der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, auf Telegram. "Die Russen greifen Kramatorsk und Slowjansk täglich an und beschießen Wohnviertel, zivile Verkehrsmittel und Orte, an denen sich Menschen aufhalten."

    Mit Kindern dort zu bleiben, sei ein nicht zu rechtfertigendes Risiko, erklärte Filaschkin. Er machte keine Angaben, wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind. Spezielle Einheiten von Polizei und Katastrophenschutz sollten die Familien aus den Städten bringen. Danach werde ihre Weiterreise in sichere Regionen der Ukraine organisiert.

    Letzte Donbass-Städte unter ukrainischer Kontrolle

    Ukrainische Truppen verteidigen die strategisch wichtigen Städte im letzten Teil des Industriereviers Donbass, der nicht von Russland besetzt sind. Slowjansk und Kramatorsk werden aber fast pausenlos mit Fliegerbomben, Drohnen und Artillerie angegriffen. Es gibt schwere Zerstörungen. Die vollständige Eroberung des Gebietes Donezk ist für Moskau ein wichtiges Kriegsziel./fko/DP/he






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