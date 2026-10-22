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    Aktien Europa Schluss

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    Techsektor und hohe Energiepreise ziehen die Kurse runter

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise und Tech-Schwäche drücken Europas Börsen
    • EuroStoxx verliert 1,94 Prozent im Abwärtstrend
    • SAP steigt trotz Tech-Ausverkauf, SMI bleibt stabil
    Aktien Europa Schluss - Techsektor und hohe Energiepreise ziehen die Kurse runter
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Weiter hohe Ölpreise und ein sehr schwacher Technologiesektor haben die Anleger am Donnerstag von den europäischen Börsen vertrieben. "Es wird ungemütlich an der Börse", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Lage. Der anhaltend hohe Inflationsdruck sei die zentrale Sorge.

    Der EuroStoxx 50 verlor zum Börsenschluss 1,94 Prozent auf 6.087,01 Punkte. Damit bleibt der seit Mitte August gültige Abwärtstrend intakt. Über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend kam der Leitindex der Eurozone am Donnerstag nicht hinaus. Zum Handelsschluss notierte er zudem knapp unter der noch stärker beachteten 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Verlauf.

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    "Die steigenden Energiepreise bringen sowohl die Verbraucher als auch die Notenbanken zunehmend in Bedrängnis", so Lipkow weiter. Für ihn ist daher die Entwicklung im Nahen Osten entscheidend. Ohne eine baldige Deeskalation und eine spürbare Entspannung bei den Ölpreisen nehme die Gefahr zu, dass Anleger ihre Aktienbestände auch unabhängig von kurzfristigen Unternehmensergebnissen reduzierten, zumal immer mehr Konzerne bei ihren Geschäftsausblicken vorsichtiger würden.

    Etwas besser sah es am Donnerstag außerhalb der Euroregion aus: Der Schweizer Leitindex SMI schloss mit minus 0,03 Prozent auf 14.547,97 Zähler. Kursgewinne der Schwergewichte Nestle und Novartis stützten. Der britische FTSE 100 gab um 0,26 Prozent auf 10.725,03 Punkte nach.

    Technologiewerte in Europa konnten sich dem Verkaufsdruck an der Nasdaq-Börse in New York nicht entziehen. Chip- und KI-Werte ließen dort nach Quartalszahlen von Lam Research und Meta deutlich Federn. Im EuroStoxx erwischte es die Papiere von Siemens Energy besonders stark. Auch Schneider Electric , Infineon und ASML kamen unter die Räder.

    Gegen den schwachen Trend im Techsektor setze SAP ein positives Ausrufezeichen nach Quartalszahlen. Die Papiere von Europas größtem Softwarekonzern gewannen an der EuroStoxx-Spitze 3,2 Prozent und hielten damit auch größere Verluste im Techsektor in Schach./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,86 % und einem Kurs von 50,24 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von -18,34 %/+16,66 % bedeutet.





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