L'Oreal profitiert von Nachfrage nach Parfüm und Haarpflege-Produkten
- L'Oréal steigerte den Umsatz im dritten Quartal
- Düfte und Haarpflege trieben das Wachstum an
- Hautpflege übertraf den Markt, Onlinevertrieb half
PARIS (dpa-AFX) - Die Geschäfte mit feinen Düften und Haarpflege haben den Kosmetikriesen L'Oreal im dritten Quartal stärker angetrieben als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um knapp 12 Prozent auf 11,56 Milliarden Euro, wie das im Eurozonenleitindex EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Auf bereinigter und vergleichbarer Basis wuchsen die Erlöse um 7,7 Prozent.
"Wir sind weiterhin erfolgreich in den Bereichen Haarpflege und Parfümerie, übertreffen den Markt nun aber auch in der äußerst wichtigen Kategorie Hautpflege", sagte L'Oreal-Chef Nicolas Hieronimus laut Mitteilung. Dabei kam dem Konzern auch der Online-Vertriebsweg zugute. Die in New York notierten Hinterlegungsscheine (ADR) legten in einer ersten Reaktion um mehr als vier Prozent zu. Angaben zur Gewinnentwicklung gab es - wie zu diesem Zeitpunkt im Jahr üblich - nicht./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 6.111 auf Ariva Indikation (22. Oktober 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 401,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 447,00EUR was eine Bandbreite von -19,19 %/+3,21 % bedeutet.