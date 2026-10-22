ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Hermes auf 1600 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt Hermes-Zielwert auf 1600 Euro
- Kaufempfehlung bleibt trotz durchwachsener Umsätze
- Lederwaren wachsen weiter, China bleibt schwierig
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Hermes von 1800 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Umsatzzahlen für das dritte Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger am Donnerstag nach dem Bericht. Die Wachstumsdynamik habe sich abgeschwächt. Die Hauptsparte Leder- und Sattlerwaren habe jedoch den Wachstumspfad fortsetzen können. Der chinesische Markt bleibe anspruchsvoll, was jedoch nicht auf Lederwaren zutreffe und die Polarisierung des Luxusmarktes verdeutliche./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,30 % und einem Kurs von 1.287 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.662,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.168,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.920,00EUR was eine Bandbreite von -9,25 %/+49,18 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 1600 Euro
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