DZ Bank senkt fairen Wert für Hermes auf 1600 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,30 % und einem Kurs von 1.287 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.662,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.168,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.920,00EUR was eine Bandbreite von -9,25 %/+49,18 % bedeutet.