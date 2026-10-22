Beteiligungsopportunität an der Zirnostics

Der Markt, den Zirnostics mit seinem PSMA PET/CT-Tracer adressiert, wird derzeit von zwei kurzlebigen Isotopen bestimmt: Gallium-68 mit einer Halbwertszeit von etwa 68 Minuten und Fluor-18 mit einer Halbwertszeit von etwa 110 Minuten. Die kurze Halbwertszeit dieser Isotope stellt eine wesentliche Einschränkung dar, da sie das Zeitfenster für die Bildgebung auf etwa eine Stunde nach der Verabreichung begrenzt. Dennoch basieren sämtliche derzeit zugelassenen Präparate auf diesen beiden Isotopen und erzielten 2025 zusammen einen Umsatz von knapp 2 Milliarden USD.

Der limitierende Faktor ist daher nicht die Zielgenauigkeit, sondern die Zeit. Da die Bildgebung bei Gallium-68- und Fluor-18-PSMA PET/CT basierten Tracern kurz nach Verabreichung erfolgen muss, hat ein Tracer (radioaktiv markierte Substanz zur medizinischen Bildgebung), der sich nicht an Tumorgewebe gebunden hat, nur sehr begrenzte Möglichkeiten, aus dem Blut und dem umgebenden Gewebe ausgeschieden zu werden. Besonders herausfordernd ist mit herkömmlichen Tracern der Nachweis kleiner Rezidivherde und Metastasen, der für die weitere Therapieplanung und ihren Erfolg entscheidend sein kann. Eine Verlängerung des Zeitraums zwischen Verabreichung des Tracers und Bildgebung behebt dieses Problem und verbessert die Erkennung deutlich. In den Studien mit Zirkonium-89 stieg die mittlere Tracer-Aufnahme in verdächtigen Läsionen von 5,1 nach einer Stunde auf 11,6 nach 24 Stunden und 13,5 nach 48 Stunden, wobei sich der Kontrast zwischen Tumor und Hintergrund zwischen den Zeitpunkten signifikant erhöhte. In einer Studie mit 23 Patienten war nur eine von 36 Läsionen auf dem PSMA PET/CT-Scan nach einer Stunde sichtbar. Das klinische Potenzial langlebiger PSMA-Tracer wird bereits durch weitere Studien untermauert. So zeigte eine prospektive Studie mit einem Kupfer-64-basierten Tracer eine deutlich höhere Positivitätsrate als mit einem herkömmlichen Gallium-68-Präparat (78 % gegenüber 36 %).