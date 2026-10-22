Moderna bricht ein – deutlich schwächer als der US Tech 100

Obwohl die Moderna Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +280,85 %.

Moderna verliert deutlich stärker als der US Tech 100, der um 2,60 % nachgibt. Einen konkreten Auslöser für den Kurseinbruch gibt es zunächst nicht. Auch unter den Wettbewerbern fällt die Entwicklung uneinheitlich aus: Novavax verliert 9,08 %, BioNTech gibt um 1,05 % nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,89 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +683,57 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,60 % geändert.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,75 % 1 Monat +31,89 % 3 Monate +280,85 % 1 Jahr +743,06 %

Stand: 22.10.2026, 19:00 Uhr

Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 42,56 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,79 %.

Informationen zur Moderna Aktie

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,88 Mrd.EUR € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Moderna?

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,18 %. Sanofi notiert im Plus, mit +2,32 %. Novavax notiert im Minus, mit -9,08 %. BioNTech verliert -1,05 %

Moderna Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.