UBS stuft Tesla auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 391 auf 425 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal hätten sich einige positive Wendepunkte erkennen lassen, schrieb Joseph Spak am Donnerstag zu den Geschäftszahlen des E-Fahrzeugherstellers. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2028 an./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 04:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 337,5EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 19:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 425
Kursziel alt: 391
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 425
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Währung: USD
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