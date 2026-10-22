UBS stuft Tesla auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 391 auf 425 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal hätten sich einige positive Wendepunkte erkennen lassen, schrieb Joseph Spak am Donnerstag zu den Geschäftszahlen des E-Fahrzeugherstellers. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2028 an./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 04:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 337,5EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 19:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 425

Kursziel alt: 391

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 425,00 $ , was eine Steigerung von +12,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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