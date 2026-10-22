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    Ukraine

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    Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff in Saporischschja tötet zwei Menschen
    • Drohnenangriff verletzt in Schytomyr neun Menschen
    • Ukraine verteidigt sich seit über viereinhalb Jahren
    Ukraine - Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
    Foto: Siarhei - 356130783

    SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff sind zwei Menschen im Südosten der Ukraine ums Leben gekommen. Der Angriff habe ein Privathaus in Saporischschja getroffen, teilte die Militärverwaltung mit. Ein Mann (37) und eine Frau (38) kamen demnach ums Leben. Zur Art der Attacke machten die Behörden zunächst keine Angaben.

    Ebenfalls infolge eines Einschlags in ein Wohnhaus wurden in dem westlich von Kiew gelegenen Gebiet Schytomyr neun Menschen verletzt, wie der Chef der Militärverwaltung der Region, Witalij Bunetschko, bei Telegram schrieb. Darunter seien zwei Minderjährige. Zwei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Russland setzte demnach eine Drohne ein.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/he






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