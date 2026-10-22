JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag seine Schätzungen für den Versicherer vor dessen Zahlen für das dritte Quartal an. Seine Prognose für den operativen Gewinn 2026 reduzierte er dabei leicht./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 434,4EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 19:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 460,00 € , was eine Steigerung von +6,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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