JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag seine Schätzungen für den Versicherer vor dessen Zahlen für das dritte Quartal an. Seine Prognose für den operativen Gewinn 2026 reduzierte er dabei leicht./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BST
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Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 434,4EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 19:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 460
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 460
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