UBS stuft Meta auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 884 auf 892 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für Meta dürfte nun ein Zyklus beginnen, in dem sich die Investitionen auszahlten, schrieb Stephen Ju am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Social-Media-Konzerns. Die seit drei Jahren getätigten Investitionen in KI-Modelle schlügen sich nun sowohl in einer stärkeren kurzfristigen Werbeleistung als auch in einer beschleunigten Einführung von KI-Produkten nieder./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,10 % und einem Kurs von 577EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 19:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 892

Kursziel alt: 884

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

