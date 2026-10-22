Zickzack-Kurs im DAX

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Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26619 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26619; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26619). Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).Die orangene 5 kann mit lila 1=25153, lila 2=24692, lila 3=26579 oberhalb des Mindestziels 25903, lila 4=25911 sowie lila 5/grüner 1=26619 nebst grüner 2 bisher 24786 mit lila A=24786 (rote W=25168, rote X=25521 – oberhalb 23 RT 25511, rote Y=24786) unterhalb des 38er RT bei 24801 (grüne Fibos), lila B (bisher 25707) und vermutlich noch fehlender lila C gezählt werden. Die lila B hat bereits ihrem Zielbereich zwischen 25486 und 27752 (hellgrüne Fibos) erreicht und das 61er Ziel der lila C liegt derzeit bei 24574 (graue Fibos).Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 wurde bei 21860 beendet. Vermutlich läuft die lila 3 (bisher 26619); es kann aber auch eine abgeschlossene lila 3=26619 mit anschliessender lila 4 (bisher 24786) und fehlender lila 5 derzeit mit Zielbereich zwischen 26619 und 29541 gezählt werden.DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.