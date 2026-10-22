Börsen Update
Börsen Update USA - 22.10. - US Tech 100 schwach -2,85 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der US 30 steht aktuell (20:00:03) bei 52.781,86 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Procter & Gamble +5,91 %, Johnson & Johnson +4,13 %, The Home Depot +3,81 %, Verizon Communications +2,81 %, IBM -3,66 %
Flop-Werte: Caterpillar -5,21 %, Amazon -4,68 %, NVIDIA -4,42 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.983,74 PKT und fällt um -2,85 %.
Top-Werte: Roper Technologies +9,79 %, Thomson Reuters +6,29 %, Paychex +6,09 %, Intuit +5,91 %, Adobe +5,44 %
Flop-Werte: Moderna -25,98 %, Lumentum Holdings -11,34 %, Meta Platforms (A) -11,15 %, Astera Labs -10,62 %, CoreWeave Registered (A) -10,47 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.649,93 PKT und fällt um -1,39 %.
Top-Werte: Rollins +14,13 %, Pool +10,16 %, Roper Technologies +9,79 %, Allegion +9,78 %, Lennar Registered (A) +7,94 %
Flop-Werte: Moderna -25,98 %, Coherent -13,42 %, Lumentum Holdings -11,34 %, Meta Platforms (A) -11,15 %, GE Vernova -11,02 %
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