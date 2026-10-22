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    Besonders beachtet!

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    Roper Technologies springt gegen den Branchentrend nach oben

    Roper Technologies legt um 9,79 % zu, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch mit 1,09 % im Minus lag.

    Besonders beachtet! - Roper Technologies springt gegen den Branchentrend nach oben
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Gegen den schwachen Branchentrend springt Roper Technologies nach oben, während AMETEK und Thermo Fisher Scientific nachgeben. Auch den US Tech 100, der um 2,85 % fällt, lässt die Aktie deutlich hinter sich. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist zunächst nicht erkennbar.

    Roper Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.10.2026

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Roper Technologies Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +25,16 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Roper Technologies Aktie damit um +15,48 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,29 % gewonnen.

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    Während Roper Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -2,85 %. Damit gehört Roper Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Roper Technologies

    AMETEK, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,29 %. Danaher notiert im Minus, mit -1,34 %. IDEXX Laboratories notiert im Plus, mit +2,50 %. Thermo Fisher Scientific verliert -1,68 %

    Informationen zur Roper Technologies Aktie

    Roper Technologies ist ein diversifizierter Technologie- und Softwarekonzern mit Fokus auf Nischenlösungen für Industrie, Gesundheitswesen, Bildung und Versorger. Hauptprodukte sind vertikale Softwareplattformen und Netzwerktechnologien. Starke Marktstellung durch wiederkehrende Umsätze und Asset-light-Modell. Wichtige Wettbewerber: Honeywell, Danaher, Fortive, Emerson. USP: fokussierte Nischen, hohe Margen, dezentrales Management.

    Es gibt 99 Mio. Roper Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,23 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 22.10. - US Tech 100 schwach -1,51 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Roper Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,48 %
    1 Monat +21,16 %
    3 Monate +25,16 %
    1 Jahr -13,61 %
    Stand: 22.10.2026, 20:00 Uhr

    Die Aktie von Roper Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -8,01 %. Über 5 Jahre lag sie bei -3,05 %, über 10 Jahre bei 8,49 %.

    Roper Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Roper Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roper Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Roper Technologies

    +10,01 %
    +15,86 %
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    +26,39 %
    -13,17 %
    -15,43 %
    -5,87 %
    +141,11 %
    +535,64 %
    ISIN:US7766961061WKN:883563
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