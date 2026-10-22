RBC stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Dies geht aus einer Analyse von Trung Huynh vom Donnerstag hervor./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:41 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 424,9EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 19:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Trung Huynh

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

