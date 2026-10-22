LPKF Laser & Electronics bricht mit anderen Technologiewerten ein

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei LPKF Laser & Electronics insgesamt ein Minus von -36,72 % zu verkraften.

Auch KLA Corporation, Applied Materials und Jenoptik geraten deutlich unter Druck. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Kursrutsch bei LPKF Laser & Electronics gibt es zunächst nicht. Auf Wochensicht verliert die Aktie bereits 17,35 %.

Auf Wochensicht hat die LPKF Laser & Electronics Aktie damit -17,35 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,06 %. Im Jahr 2026 gab es für LPKF Laser & Electronics bisher ein Plus von +89,12 %.

Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -1,02 % im Plus-Minus-Bereich. LPKF Laser & Electronics entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von LPKF Laser & Electronics?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,17 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -9,10 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -4,29 %.

Rote Vorzeichen prägen die Börsen: Der MDAX verliert am stärksten, während der TecDAX stabil bleibt. SAP und Sartorius setzen Lichtblicke, AIXTRON und Siemens Energy geraten unter Druck.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 252,31 Mio.EUR € wert.

Die Aktie von LPKF Laser & Electronics erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,02 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,54 %, über 10 Jahre bei 2,12 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,35 % 1 Monat -22,06 % 3 Monate -36,72 % 1 Jahr +53,96 %

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Stand: 22.10.2026, 21:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.