RBC stuft Kering auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag nach dem Bericht des Luxusartikel-Herstellers. Den Rückgang im Gucci-Einzelhandel habe der Großhandel ausgeglichen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT
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Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,17 % und einem Kurs von 196EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 21:18 Uhr) gehandelt.
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