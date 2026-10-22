Aktien mit extremer Performance im US 30 am 22.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias Kursziel von 200 Euro oder Dollar und die anstehenden Quartalszahlen. Einige Anleger berichten von Gewinnen mit Short-Positionen, während andere auf langfristiges Wachstum, Produktentwicklung und hohe Margen verweisen. Diskutiert werden zudem die anspruchsvolle Bewertung und die Frage, ob sie durch weiteres Gewinnwachstum gerechtfertigt ist. Geopolitische Spannungen gelten als kurzfristiges Marktrisiko.