Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 22.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Tagesperformance: -4,94 %
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 2
Performance 1M: -1,42 %
Performance 1M: -1,42 %
Caterpillar
Tagesperformance: -4,84 %
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 3
Performance 1M: -12,46 %
Performance 1M: -12,46 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +4,47 %
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 4
Performance 1M: +2,17 %
Performance 1M: +2,17 %
NVIDIA
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 5
Performance 1M: -3,96 %
Performance 1M: -3,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias Kursziel von 200 Euro oder Dollar und die anstehenden Quartalszahlen. Einige Anleger berichten von Gewinnen mit Short-Positionen, während andere auf langfristiges Wachstum, Produktentwicklung und hohe Margen verweisen. Diskutiert werden zudem die anspruchsvolle Bewertung und die Frage, ob sie durch weiteres Gewinnwachstum gerechtfertigt ist. Geopolitische Spannungen gelten als kurzfristiges Marktrisiko.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
The Home Depot
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 6
Performance 1M: +11,59 %
Performance 1M: +11,59 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 7
Performance 1M: -3,12 %
Performance 1M: -3,12 %
IBM
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 8
Performance 1M: +10,40 %
Performance 1M: +10,40 %
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