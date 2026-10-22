Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -11,65 %
Performance 1M: -11,05 %
Tagesperformance: -11,33 %
Performance 1M: -17,94 %
Tagesperformance: -10,62 %
Performance 1M: -22,34 %
Tagesperformance: +10,36 %
Performance 1M: +22,58 %
Tagesperformance: -10,12 %
Performance 1M: -17,07 %
Tagesperformance: -9,70 %
Performance 1M: -33,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,77 %
Performance 1M: -6,76 %
Tagesperformance: -8,75 %
Performance 1M: -11,61 %
Tagesperformance: -8,51 %
Performance 1M: -2,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,16 %
Performance 1M: -27,60 %
Tagesperformance: -8,13 %
Performance 1M: -15,15 %
Tagesperformance: -7,93 %
Performance 1M: -31,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,72 %
Performance 1M: -26,95 %
Tagesperformance: -7,70 %
Performance 1M: -24,84 %
Tagesperformance: +7,04 %
Performance 1M: +19,02 %
Tagesperformance: -7,04 %
Performance 1M: -16,96 %
Tagesperformance: +6,97 %
Performance 1M: +31,23 %
Tagesperformance: +6,73 %
Performance 1M: +11,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,51 %
Performance 1M: +4,96 %
Tagesperformance: +5,16 %
Performance 1M: +2,97 %
Tagesperformance: +4,87 %
Performance 1M: +16,53 %
Tagesperformance: +4,71 %
Performance 1M: +17,98 %
Tagesperformance: +4,51 %
Performance 1M: +7,26 %
Tagesperformance: +4,36 %
Performance 1M: +8,67 %
Tagesperformance: +4,14 %
Performance 1M: +10,20 %
Tagesperformance: +4,07 %
Performance 1M: +0,97 %
Tagesperformance: +4,05 %
Performance 1M: +8,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PepsiCo (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,69 %
Performance 1M: +12,40 %
Tagesperformance: +3,57 %
Performance 1M: +9,53 %
Tagesperformance: +3,55 %
Performance 1M: +13,01 %
Tagesperformance: +3,50 %
Performance 1M: +11,97 %
Tagesperformance: +3,46 %
Performance 1M: +12,61 %
Tagesperformance: +3,46 %
Performance 1M: +15,98 %