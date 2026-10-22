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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    88,68€
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -21,55 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Korrektur der Moderna-Aktie und mögliche weitere Rückgänge: Diskutiert werden die Marken von 180 US-Dollar und als mögliche Abwärtszone 155 US-Dollar. Positive, vorab bekannt gewordene Phase-3-Ergebnisse stehen einer als sportlich eingeschätzten Bewertung gegenüber; zudem wird erst ab 2028 wieder mit Gewinnen gerechnet. Anleger warten auf die offiziellen Studiendaten und sehen Intismeran als mögliches Umsatzpotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -11,65 %
    Platz 2
    Performance 1M: -11,05 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,65 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -11,33 %
    Platz 3
    Performance 1M: -17,94 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,33 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -10,62 %
    Platz 4
    Performance 1M: -22,34 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,62 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +10,36 %
    Platz 5
    Performance 1M: +22,58 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,36 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -10,12 %
    Platz 6
    Performance 1M: -17,07 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,12 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -9,70 %
    Platz 7
    Performance 1M: -33,88 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den steilen Abwärtstrend der Aktie, einen möglichen Halt im Bereich von 60 US-Dollar und die Frage nach Unterstützung am 12-Monatstief. Kurzfristige Erholungen werden von einigen als Gelegenheit für Puts gesehen. Fundamental sorgen fehlende Gewinne, hohe Finanzierungskosten und Zweifel an KI-Investitionen, Kundenbedarf und Stromversorgung der Rechenzentren für Skepsis.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CoreWeave Registered (A) eingestellt.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -8,77 %
    Platz 8
    Performance 1M: -6,76 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,77 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -8,75 %
    Platz 9
    Performance 1M: -11,61 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,75 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -8,51 %
    Platz 10
    Performance 1M: -2,88 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,51 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung der SpaceX-Aktie: Einige sehen sie als überteuert und nennen rund 95 Euro als fairen Wert, andere verweisen auf starke Zahlen, Wachstum und vertretbare KGVs für 2027/28. Diskutiert werden außerdem mögliche Rücksetzer auf etwa 100 Euro, ein Kursziel von 150 Euro und das Risiko auslaufender Lock-up-Fristen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -8,16 %
    Platz 11
    Performance 1M: -27,60 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,16 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -8,13 %
    Platz 12
    Performance 1M: -15,15 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,13 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -7,93 %
    Platz 13
    Performance 1M: -31,16 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und mögliche weitere Abschläge bis 140 Dollar; einige nutzen die Schwäche zum Nachkaufen. Fundamental werden die Citi-Finanzierung, steigende Zinskosten und Nebius’ vergleichsweise geringere Verschuldung diskutiert. Optimismus über starke Wachstumsziele und geplante Vera-Rubin-Kapazitäten trifft auf Fragen zu Bewertung, Finanzierung und Umsetzung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Intel
    Tagesperformance: -7,72 %
    Platz 14
    Performance 1M: -26,95 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,72 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -7,70 %
    Platz 15
    Performance 1M: -24,84 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,70 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +7,04 %
    Platz 16
    Performance 1M: +19,02 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,04 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -7,04 %
    Platz 17
    Performance 1M: -16,96 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,04 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +6,97 %
    Platz 18
    Performance 1M: +31,23 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,97 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +6,73 %
    Platz 19
    Performance 1M: +11,52 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Adobes Bewertung und KI-Risiken: Einige halten die Aktie für massiv unterbewertet und erwarten, dass bei zunehmender Aufwärtsdynamik charttechnische Widerstände fallen. Andere sehen durch mögliche KI-basierte Konkurrenz eine mittelfristige Gefahr für das Geschäftsmodell. Als Marken werden 229 Euro und 265 US-Dollar als Widerstände sowie rund 290 Euro als möglicher Verkaufspunkt genannt. Positive Nachrichten, darunter eine KI-Partnerschaft mit Alpine, stützen die freundliche Kursstimmung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Adobe eingestellt.

    Paychex
    Tagesperformance: +6,51 %
    Platz 20
    Performance 1M: +4,96 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,51 %.

    Copart
    Tagesperformance: +5,16 %
    Platz 21
    Performance 1M: +2,97 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,16 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: +4,87 %
    Platz 22
    Performance 1M: +16,53 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,87 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +4,71 %
    Platz 23
    Performance 1M: +17,98 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,71 %.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +4,51 %
    Platz 24
    Performance 1M: +7,26 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,51 %.

    Exelon
    Tagesperformance: +4,36 %
    Platz 25
    Performance 1M: +8,67 %
    Chart Exelon
    ISIN: US30161N1019
    WKN: 852011
    Die Exelon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,36 %.

    Mondelez International Registered (A)
    Tagesperformance: +4,14 %
    Platz 26
    Performance 1M: +10,20 %
    Chart Mondelez International Registered (A)
    ISIN: US6092071058
    WKN: A1J4U0
    Die Mondelez International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,14 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: +4,07 %
    Platz 27
    Performance 1M: +0,97 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,07 %.

    PepsiCo
    Tagesperformance: +4,05 %
    Platz 28
    Performance 1M: +8,92 %
    Chart PepsiCo
    ISIN: US7134481081
    WKN: 851995
    Die PepsiCo Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,05 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu PepsiCo (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Pepsis schwächelndes Getränkegeschäft in den USA und den Verlust des KFC-Liefervertrags an Coca-Cola. Zudem sorgen Abnehmmittel für Unsicherheit bei der Snack-Sparte. Dem stehen die starke Markenposition, langjährige Profitabilität und eine Dividendenrendite von über 4 Prozent gegenüber. Einige sehen die Aktie langfristig als attraktiv, besonders bei sinkenden Zinsen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PepsiCo eingestellt.

    Xcel Energy
    Tagesperformance: +3,69 %
    Platz 29
    Performance 1M: +12,40 %
    Chart Xcel Energy
    ISIN: US98389B1008
    WKN: 855009
    Die Xcel Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,69 %.

    Starbucks
    Tagesperformance: +3,57 %
    Platz 30
    Performance 1M: +9,53 %
    Chart Starbucks
    ISIN: US8552441094
    WKN: 884437
    Die Starbucks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,57 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 31
    Performance 1M: +13,01 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: +3,50 %
    Platz 32
    Performance 1M: +11,97 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,50 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +3,46 %
    Platz 33
    Performance 1M: +12,61 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,46 %.

    Coca-Cola Europacific Partners
    Tagesperformance: +3,46 %
    Platz 34
    Performance 1M: +15,98 %
    Chart Coca-Cola Europacific Partners
    ISIN: GB00BDCPN049
    WKN: A2AJ8Q
    Die Coca-Cola Europacific Partners Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,46 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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