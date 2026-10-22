JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe ihre Erwartungen übertroffen, schrieb Elodie Rall am Donnerstag nach dem Bericht des Infrastrukturkonzerns. Die Prognose habe Vinci bestätigt, unter der Annahme konstanter Steuersätze./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST
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Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 107,9EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 21:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 142
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 142
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