JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe ihre Erwartungen übertroffen, schrieb Elodie Rall am Donnerstag nach dem Bericht des Infrastrukturkonzerns. Die Prognose habe Vinci bestätigt, unter der Annahme konstanter Steuersätze./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 107,9EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 21:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 142

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 142,00 € , was eine Steigerung von +32,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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