RBC stuft VINCI auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Ruairi Cullinane wertete ein robustes Umsatzwachstum des Infrastrukturkonzerns im dritten Quartal als leicht positiv, wie er am Donnerstag nach dem Bericht schrieb./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:46 / EDT
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Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 107,9EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 21:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 145
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 145
Währung: EUR
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