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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 22.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 22.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    576,17€
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    6,34
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    Blatt
    Short
    778,11€
    Basispreis
    12,61
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    × 7,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -20,05 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Korrektur der Moderna-Aktie und mögliche weitere Rückgänge: Diskutiert werden die Marken von 180 US-Dollar und als mögliche Abwärtszone 155 US-Dollar. Positive, vorab bekannt gewordene Phase-3-Ergebnisse stehen einer als sportlich eingeschätzten Bewertung gegenüber; zudem wird erst ab 2028 wieder mit Gewinnen gerechnet. Anleger warten auf die offiziellen Studiendaten und sehen Intismeran als mögliches Umsatzpotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    Rollins
    Tagesperformance: +14,60 %
    Platz 2
    Performance 1M: +11,12 %
    Chart Rollins
    ISIN: US7757111049
    WKN: 859002
    Die Rollins Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +14,60 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -13,44 %
    Platz 3
    Performance 1M: -32,88 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -13,44 %.

    Pool
    Tagesperformance: +12,28 %
    Platz 4
    Performance 1M: +16,54 %
    Chart Pool
    ISIN: US73278L1052
    WKN: A0JMVJ
    Die Pool Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,28 %.

    GE Vernova
    Tagesperformance: -12,21 %
    Platz 5
    Performance 1M: -11,52 %
    Chart GE Vernova
    ISIN: US36828A1016
    WKN: A404PC
    Die GE Vernova Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,21 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -11,79 %
    Platz 6
    Performance 1M: -17,94 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,79 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -11,62 %
    Platz 7
    Performance 1M: -11,34 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,62 %.

    Vistra
    Tagesperformance: -10,69 %
    Platz 8
    Performance 1M: +1,07 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,69 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -10,66 %
    Platz 9
    Performance 1M: -17,07 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,66 %.

    CIENA
    Tagesperformance: -10,55 %
    Platz 10
    Performance 1M: -9,14 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,55 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +10,51 %
    Platz 11
    Performance 1M: +23,13 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,51 %.

    Allegion
    Tagesperformance: +10,26 %
    Platz 12
    Performance 1M: +17,42 %
    Chart Allegion
    ISIN: IE00BFRT3W74
    WKN: A1W869
    Die Allegion Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,26 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -9,54 %
    Platz 13
    Performance 1M: -20,40 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,54 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -9,43 %
    Platz 14
    Performance 1M: -6,76 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,43 %.

    Qnity Electronics
    Tagesperformance: -9,11 %
    Platz 15
    Performance 1M: -8,22 %
    Chart Qnity Electronics
    ISIN: US74743L1008
    WKN: A41FSG
    Die Qnity Electronics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,11 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -8,98 %
    Platz 16
    Performance 1M: -27,60 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,98 %.

    Lennar Registered (A)
    Tagesperformance: +8,94 %
    Platz 17
    Performance 1M: +9,65 %
    Chart Lennar Registered (A)
    ISIN: US5260571048
    WKN: 851022
    Die Lennar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,94 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -8,81 %
    Platz 18
    Performance 1M: -15,65 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,81 %.

    Corning
    Tagesperformance: -8,72 %
    Platz 19
    Performance 1M: -19,95 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,72 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -8,67 %
    Platz 20
    Performance 1M: -24,84 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,67 %.

    Quanta Services
    Tagesperformance: -8,58 %
    Platz 21
    Performance 1M: -12,54 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,58 %.

    Amphenol Registered (A)
    Tagesperformance: -8,58 %
    Platz 22
    Performance 1M: -8,13 %
    Chart Amphenol Registered (A)
    ISIN: US0320951017
    WKN: 882749
    Die Amphenol Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,58 %.

    Keysight Technologies
    Tagesperformance: -8,56 %
    Platz 23
    Performance 1M: -6,66 %
    Chart Keysight Technologies
    ISIN: US49338L1035
    WKN: A12B6J
    Die Keysight Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,56 %.

    Campbell Soup
    Tagesperformance: +8,18 %
    Platz 24
    Performance 1M: +7,01 %
    Chart Campbell Soup
    ISIN: US1344291091
    WKN: 850561
    Die Campbell Soup Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,18 %.

    Intel
    Tagesperformance: -8,17 %
    Platz 25
    Performance 1M: -26,95 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,17 %.

    Blackstone
    Tagesperformance: +8,15 %
    Platz 26
    Performance 1M: -5,59 %
    Chart Blackstone
    ISIN: US09260D1072
    WKN: A2PM4W
    Die Blackstone Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,15 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -8,13 %
    Platz 27
    Performance 1M: -20,04 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,13 %.

    Conagra Brands
    Tagesperformance: +7,75 %
    Platz 28
    Performance 1M: +2,21 %
    Chart Conagra Brands
    ISIN: US2058871029
    WKN: 861259
    Die Conagra Brands Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,75 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: +7,71 %
    Platz 29
    Performance 1M: +23,72 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,71 %.

    Equifax
    Tagesperformance: +7,63 %
    Platz 30
    Performance 1M: +21,00 %
    Chart Equifax
    ISIN: US2944291051
    WKN: 854618
    Die Equifax Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,63 %.

    General Mills
    Tagesperformance: +7,40 %
    Platz 31
    Performance 1M: +0,02 %
    Chart General Mills
    ISIN: US3703341046
    WKN: 853862
    Die General Mills Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,40 %.

    HP
    Tagesperformance: +7,33 %
    Platz 32
    Performance 1M: +3,57 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,33 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +7,13 %
    Platz 33
    Performance 1M: +19,02 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,13 %.

    Lockheed Martin
    Tagesperformance: +7,10 %
    Platz 34
    Performance 1M: +11,56 %
    Chart Lockheed Martin
    ISIN: US5398301094
    WKN: 894648
    Die Lockheed Martin Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,10 %.

    Nasdaq Inc. Aktie
    Tagesperformance: +6,84 %
    Platz 35
    Performance 1M: +10,05 %
    Chart Nasdaq Inc. Aktie
    ISIN: US6311031081
    WKN: 813516
    Die Nasdaq Inc. Aktie Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,84 %.

    Paychex
    Tagesperformance: +6,75 %
    Platz 36
    Performance 1M: +4,96 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,75 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +6,70 %
    Platz 37
    Performance 1M: +11,52 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Adobes Bewertung und KI-Risiken: Einige halten die Aktie für massiv unterbewertet und erwarten, dass bei zunehmender Aufwärtsdynamik charttechnische Widerstände fallen. Andere sehen durch mögliche KI-basierte Konkurrenz eine mittelfristige Gefahr für das Geschäftsmodell. Als Marken werden 229 Euro und 265 US-Dollar als Widerstände sowie rund 290 Euro als möglicher Verkaufspunkt genannt. Positive Nachrichten, darunter eine KI-Partnerschaft mit Alpine, stützen die freundliche Kursstimmung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Adobe eingestellt.

    Brown-Forman Registered (B)
    Tagesperformance: +6,68 %
    Platz 38
    Performance 1M: +17,56 %
    Chart Brown-Forman Registered (B)
    ISIN: US1156372096
    WKN: 856693
    Die Brown-Forman Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,68 %.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: +6,67 %
    Platz 39
    Performance 1M: +5,08 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,67 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: +6,58 %
    Platz 40
    Performance 1M: -1,26 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,58 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 22.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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