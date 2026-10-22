Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 22.10.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Korrektur der Moderna-Aktie und mögliche weitere Rückgänge: Diskutiert werden die Marken von 180 US-Dollar und als mögliche Abwärtszone 155 US-Dollar. Positive, vorab bekannt gewordene Phase-3-Ergebnisse stehen einer als sportlich eingeschätzten Bewertung gegenüber; zudem wird erst ab 2028 wieder mit Gewinnen gerechnet. Anleger warten auf die offiziellen Studiendaten und sehen Intismeran als mögliches Umsatzpotenzial.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.
Rollins
Tagesperformance: +14,60 %
Tagesperformance: +14,60 %
Platz 2
Performance 1M: +11,12 %
Performance 1M: +11,12 %
Coherent
Tagesperformance: -13,44 %
Tagesperformance: -13,44 %
Platz 3
Performance 1M: -32,88 %
Performance 1M: -32,88 %
Pool
Tagesperformance: +12,28 %
Tagesperformance: +12,28 %
Platz 4
Performance 1M: +16,54 %
Performance 1M: +16,54 %
GE Vernova
Tagesperformance: -12,21 %
Tagesperformance: -12,21 %
Platz 5
Performance 1M: -11,52 %
Performance 1M: -11,52 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -11,79 %
Tagesperformance: -11,79 %
Platz 6
Performance 1M: -17,94 %
Performance 1M: -17,94 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -11,62 %
Tagesperformance: -11,62 %
Platz 7
Performance 1M: -11,34 %
Performance 1M: -11,34 %
Vistra
Tagesperformance: -10,69 %
Tagesperformance: -10,69 %
Platz 8
Performance 1M: +1,07 %
Performance 1M: +1,07 %
Teradyne
Tagesperformance: -10,66 %
Tagesperformance: -10,66 %
Platz 9
Performance 1M: -17,07 %
Performance 1M: -17,07 %
CIENA
Tagesperformance: -10,55 %
Tagesperformance: -10,55 %
Platz 10
Performance 1M: -9,14 %
Performance 1M: -9,14 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +10,51 %
Tagesperformance: +10,51 %
Platz 11
Performance 1M: +23,13 %
Performance 1M: +23,13 %
Allegion
Tagesperformance: +10,26 %
Tagesperformance: +10,26 %
Platz 12
Performance 1M: +17,42 %
Performance 1M: +17,42 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -9,54 %
Tagesperformance: -9,54 %
Platz 13
Performance 1M: -20,40 %
Performance 1M: -20,40 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -9,43 %
Tagesperformance: -9,43 %
Platz 14
Performance 1M: -6,76 %
Performance 1M: -6,76 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -9,11 %
Tagesperformance: -9,11 %
Platz 15
Performance 1M: -8,22 %
Performance 1M: -8,22 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -8,98 %
Tagesperformance: -8,98 %
Platz 16
Performance 1M: -27,60 %
Performance 1M: -27,60 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: +8,94 %
Tagesperformance: +8,94 %
Platz 17
Performance 1M: +9,65 %
Performance 1M: +9,65 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -8,81 %
Tagesperformance: -8,81 %
Platz 18
Performance 1M: -15,65 %
Performance 1M: -15,65 %
Corning
Tagesperformance: -8,72 %
Tagesperformance: -8,72 %
Platz 19
Performance 1M: -19,95 %
Performance 1M: -19,95 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -8,67 %
Tagesperformance: -8,67 %
Platz 20
Performance 1M: -24,84 %
Performance 1M: -24,84 %
Quanta Services
Tagesperformance: -8,58 %
Tagesperformance: -8,58 %
Platz 21
Performance 1M: -12,54 %
Performance 1M: -12,54 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -8,58 %
Tagesperformance: -8,58 %
Platz 22
Performance 1M: -8,13 %
Performance 1M: -8,13 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -8,56 %
Tagesperformance: -8,56 %
Platz 23
Performance 1M: -6,66 %
Performance 1M: -6,66 %
Campbell Soup
Tagesperformance: +8,18 %
Tagesperformance: +8,18 %
Platz 24
Performance 1M: +7,01 %
Performance 1M: +7,01 %
Intel
Tagesperformance: -8,17 %
Tagesperformance: -8,17 %
Platz 25
Performance 1M: -26,95 %
Performance 1M: -26,95 %
Blackstone
Tagesperformance: +8,15 %
Tagesperformance: +8,15 %
Platz 26
Performance 1M: -5,59 %
Performance 1M: -5,59 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -8,13 %
Tagesperformance: -8,13 %
Platz 27
Performance 1M: -20,04 %
Performance 1M: -20,04 %
Conagra Brands
Tagesperformance: +7,75 %
Tagesperformance: +7,75 %
Platz 28
Performance 1M: +2,21 %
Performance 1M: +2,21 %
CoStar Group
Tagesperformance: +7,71 %
Tagesperformance: +7,71 %
Platz 29
Performance 1M: +23,72 %
Performance 1M: +23,72 %
Equifax
Tagesperformance: +7,63 %
Tagesperformance: +7,63 %
Platz 30
Performance 1M: +21,00 %
Performance 1M: +21,00 %
General Mills
Tagesperformance: +7,40 %
Tagesperformance: +7,40 %
Platz 31
Performance 1M: +0,02 %
Performance 1M: +0,02 %
HP
Tagesperformance: +7,33 %
Tagesperformance: +7,33 %
Platz 32
Performance 1M: +3,57 %
Performance 1M: +3,57 %
Intuit
Tagesperformance: +7,13 %
Tagesperformance: +7,13 %
Platz 33
Performance 1M: +19,02 %
Performance 1M: +19,02 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: +7,10 %
Tagesperformance: +7,10 %
Platz 34
Performance 1M: +11,56 %
Performance 1M: +11,56 %
Nasdaq Inc. Aktie
Tagesperformance: +6,84 %
Tagesperformance: +6,84 %
Platz 35
Performance 1M: +10,05 %
Performance 1M: +10,05 %
Paychex
Tagesperformance: +6,75 %
Tagesperformance: +6,75 %
Platz 36
Performance 1M: +4,96 %
Performance 1M: +4,96 %
Adobe
Tagesperformance: +6,70 %
Tagesperformance: +6,70 %
Platz 37
Performance 1M: +11,52 %
Performance 1M: +11,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Adobes Bewertung und KI-Risiken: Einige halten die Aktie für massiv unterbewertet und erwarten, dass bei zunehmender Aufwärtsdynamik charttechnische Widerstände fallen. Andere sehen durch mögliche KI-basierte Konkurrenz eine mittelfristige Gefahr für das Geschäftsmodell. Als Marken werden 229 Euro und 265 US-Dollar als Widerstände sowie rund 290 Euro als möglicher Verkaufspunkt genannt. Positive Nachrichten, darunter eine KI-Partnerschaft mit Alpine, stützen die freundliche Kursstimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Adobe eingestellt.
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +6,68 %
Tagesperformance: +6,68 %
Platz 38
Performance 1M: +17,56 %
Performance 1M: +17,56 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +6,67 %
Tagesperformance: +6,67 %
Platz 39
Performance 1M: +5,08 %
Performance 1M: +5,08 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +6,58 %
Tagesperformance: +6,58 %
Platz 40
Performance 1M: -1,26 %
Performance 1M: -1,26 %
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