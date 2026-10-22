ANALYSE-FLASH
RBC belässt Kering auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro
- RBC belässt Kering auf Sector Perform, Ziel 260 Euro
- Kerings Quartalsumsatz lag im Rahmen der Erwartungen
- Großhandel glich Rückgang im Gucci-Einzelhandel aus
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag nach dem Bericht des Luxusartikel-Herstellers. Den Rückgang im Gucci-Einzelhandel habe der Großhandel ausgeglichen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,22 % und einem Kurs von 195,9 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 21:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Kering zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -10,94 %/+52,67 % bedeutet.