RBC belässt Kering auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,22 % und einem Kurs von 195,9 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 21:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Kering zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -10,94 %/+52,67 % bedeutet.