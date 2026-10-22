Semperit Holding: Richard Kelsey wird ab 1. November neuer CFO
Wechsel an der Finanzspitze von Semperit: Richard Kelsey übernimmt am 1. November 2026 das CFO-Ressort von Helmut Sorger und bringt mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung mit.
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- Richard Kelsey wird mit Wirkung zum 1. November 2026 CFO und Vorstandsmitglied der Semperit AG Holding.
- Er folgt Helmut Sorger nach, der das Unternehmen Ende Oktober 2026 nach mehr als vier Jahren einvernehmlich verlässt.
- Kelsey bringt mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in Finanzen, M&A und Kapitalmärkten mit.
- Zuletzt war Kelsey über fünf Jahre CFO von Constantia Flexibles; sein Vorstandsmandat bei Semperit läuft bis 31. Oktober 2029.
- Sorger trug laut Aufsichtsrat maßgeblich zur Transformation, Kostendisziplin und Stärkung der Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit Semperits bei.
- Semperit beschäftigt rund 4.000 Mitarbeitende an 15 Produktionsstandorten und erzielte 2025 einen Umsatz von 662,4 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,725EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,60 % im
Minus.
-2,47 %
-2,73 %
+3,17 %
+27,16 %
+44,59 %
+18,14 %
-34,76 %
-24,58 %
+36,68 %
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