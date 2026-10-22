DocCheck legt vorläufige Neunmonatszahlen vor – das ist bekannt
Mehr Umsatz, weniger Gewinn: DocCheck legt vorläufige Neunmonatszahlen 2026 vor. Trotz gestiegener Erlöse bleiben EBIT und liquide Mittel unter dem Vorjahresniveau.
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- Die DocCheck Gruppe veröffentlichte am 22. Oktober 2026 vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026.
- Der Umsatz stieg auf 41,9 Mio. Euro, nach 39,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das EBIT lag bei 4,5 bis 4,6 Mio. Euro und damit unter den Vorjahreswert von 5,8 Mio. Euro.
- Die liquiden Mittel des Konzerns beliefen sich auf 13,0 Mio. Euro, verglichen mit 14,9 Mio. Euro im Vorjahr.
- Zum Ergebnis je Aktie machte das Unternehmen noch keine Angaben.
- Die DocCheck AG hat ihren Sitz in Köln und ist unter der ISIN DE000A1A6WE6 notiert.
Der Kurs von DocCheck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,73 % im
Minus.
-0,73 %
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-7,92 %
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