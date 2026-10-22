LION E-Mobility: CEO Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand
Führungswechsel bei LION: CEO Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand. Zugleich treibt das Unternehmen die Batterieproduktion und den Ausbau des Speichergeschäfts voran.
Foto: adobe.stock.com
- CEO Dr. Joachim Damasky tritt Ende Januar 2027 in den Ruhestand und scheidet aus dem Verwaltungsrat aus; danach bleibt er dem Unternehmen als Berater erhalten.
- Bis zu seinem Ausscheiden führt Damasky seine Funktionen weiter. Ein neuer Geschäftsführer für die deutschen Tochtergesellschaften soll in Kürze bekannt gegeben werden.
- Unter Damaskys Leitung wurde die NMC+-Batterieplattform entwickelt und erstmals eine eigene Batterie von LION zur Serienreife gebracht; die Produktion läuft seit Ende Juni 2026 wieder.
- Die NMC+-Produktionslinie soll bis Ende Januar 2027 vollständig automatisiert werden. Das Unternehmen liefert die Batteriepakete bereits an Kunden.
- Nach Abschluss der Restrukturierung stieg der Umsatz 2025 um 68 % auf 28,3 Mio. Euro; das EBITDA betrug 7,5 Mio. Euro.
- LION baut außerdem sein Batteriespeichergeschäft aus: Die erste Bauphase des BESS-Projekts in Finsterwalde ist abgeschlossen; weitere Prioritäten sind eine stärkere Lieferkette und ein größerer Kundenstamm.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zahlen Q3 2026 LION Group, bei LION E-Mobility ist am 11.11.2026.
Der Kurs von LION E-Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,59 % im
Plus.
+7,59 %
-16,13 %
+12,64 %
-32,76 %
+36,84 %
-20,00 %
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