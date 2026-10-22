ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt L'Oreal auf 'Hold' - Ziel 361 Euro
- Jefferies belässt L’Oréal auf Hold mit Ziel 361 Euro
- Hayes nennt L’Oréals Quartalsbericht beeindruckend
- Hohe Bewertung von L’Oréal gilt als gerechtfertigt
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 361 Euro belassen. David Hayes nannte am Donnerstag den Quartalsbericht des Kosmetikherstellers beeindruckend. Das Papier sei hoch bewertet, dies sei gerechtfertigt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,54 % und einem Kurs von 432 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 21:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 392,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 447,00EUR was eine Bandbreite von -18,98 %/+3,47 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 361 Euro