Jefferies belässt L'Oreal auf 'Hold' - Ziel 361 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,54 % und einem Kurs von 432 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 21:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 392,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 447,00EUR was eine Bandbreite von -18,98 %/+3,47 % bedeutet.