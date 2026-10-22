ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Vinci auf 'Neutral' - Ziel 142 Euro
- JPMorgan belässt Vinci auf Neutral mit Kursziel 142 Euro
- Vincis Quartalsumsatz übertraf JPMorgans Erwartungen
- Vinci bestätigte Prognose bei konstanten Steuersätzen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe ihre Erwartungen übertroffen, schrieb Elodie Rall am Donnerstag nach dem Bericht des Infrastrukturkonzerns. Die Prognose habe Vinci bestätigt, unter der Annahme konstanter Steuersätze./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 107,9 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 21:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 139,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +29,18 %/+34,76 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 142 Euro