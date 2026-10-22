JPMorgan belässt Vinci auf 'Neutral' - Ziel 142 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 107,9 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 21:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 139,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +29,18 %/+34,76 % bedeutet.