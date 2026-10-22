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    AKTIE IM FOKUS

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    Moderna sacken um ein Viertel ab - Impfstoff-Daten

    Für Sie zusammengefasst
    • Moderna-Aktie zeitweise mehr als 25 Prozent im Minus
    • Vorabdaten zum Melanom-Impfstoff enttäuschen Anleger
    • Impferfolg bleibt trotz möglicher Zulassung unsicher
    AKTIE IM FOKUS - Moderna sacken um ein Viertel ab - Impfstoff-Daten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Moderna sind am Donnerstag zeitweise um mehr als ein Viertel eingebrochen. Daten zu einem erwarteten personalisierten Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck & Co waren zuvor aufgeflogen, die eigentlich erst an diesem Wochenende veröffentlicht werden sollten.

    Die Wall Street reagierte enttäuscht auf die Daten. Analyst Trung Huynh von der kanadischen Bank RBC schrieb, sie würden den hohen Erwartungen nicht gerecht. Auch wenn eine Zulassung wahrscheinlich erscheine, sei ein kommerzieller Erfolg weitaus weniger sicher.

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    Zuletzt verloren die Moderna-Papiere noch 17 Prozent, während der Schaden für die Anleger von Merck & Co mit einem Minus von etwas weniger als 1 Prozent hinnehmbar war./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Moderna Aktie

    Die Moderna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 131,3 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Moderna Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00USD.





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