L'Oreal steigt auf 52-Wochen-Hoch – Düfte und Haarpflege treiben Geschäft

Wer bereits seit drei Monaten in L'Oreal investiert ist, kann sich über eine Rendite von +14,28 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Ein stärker als von Analysten erwartetes Geschäft mit Parfüm und Haarpflege treibt L'Oreal im dritten Quartal an: Der Umsatz steigt im Jahresvergleich um knapp 12 Prozent auf 11,56 Milliarden Euro. Die Aktie erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch und setzt sich damit vom Eurozone 50 ab, der um 1,94 % nachgibt. Der Handelsumsatz liegt bereits beim 25,6-Fachen des gesamten Vortags.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die L'Oreal Aktie damit um +10,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,82 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der Eurozone 50 bewegt sich heute nur um -1,94 %. L'Oreal entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Informationen zur L'Oreal Aktie

Es gibt 533 Mio. L'Oreal Aktien. Damit ist das Unternehmen 230,93 Mrd.EUR € wert.

L'Oreal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,46 % 1 Monat +12,73 % 3 Monate +14,28 % 1 Jahr +14,71 %

Stand: 22.10.2026, 22:00 Uhr

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 361 Euro belassen. David Hayes nannte am Donnerstag den Quartalsbericht des Kosmetikherstellers beeindruckend. Das Papier sei hoch bewertet, dies sei …

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Lohnt sich ein Investment in die L'Oreal Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der L'Oreal Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur L'Oreal Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.