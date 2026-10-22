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L'Oreal steigt auf 52-Wochen-Hoch – Düfte und Haarpflege treiben Geschäft
L'Oreal legt um 5,79 % zu und verzeichnet bereits den dritten Gewinntag in Folge.
Ein stärker als von Analysten erwartetes Geschäft mit Parfüm und Haarpflege treibt L'Oreal im dritten Quartal an: Der Umsatz steigt im Jahresvergleich um knapp 12 Prozent auf 11,56 Milliarden Euro. Die Aktie erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch und setzt sich damit vom Eurozone 50 ab, der um 1,94 % nachgibt. Der Handelsumsatz liegt bereits beim 25,6-Fachen des gesamten Vortags.
L'Oreal aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2026
Wer bereits seit drei Monaten in L'Oreal investiert ist, kann sich über eine Rendite von +14,28 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.
Allein seit letzter Woche ist die L'Oreal Aktie damit um +10,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,82 % gewonnen.
Zum Vergleich: Der Eurozone 50 bewegt sich heute nur um -1,94 %. L'Oreal entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.
Informationen zur L'Oreal Aktie
Es gibt 533 Mio. L'Oreal Aktien. Damit ist das Unternehmen 230,93 Mrd.EUR € wert.
L'Oreal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+10,46 %
|1 Monat
|+12,73 %
|3 Monate
|+14,28 %
|1 Jahr
|+14,71 %
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Lohnt sich ein Investment in die L'Oreal Aktie?
Ob sich ein Einstieg bei der L'Oreal Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur L'Oreal Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.