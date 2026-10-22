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    Insilica und ProtoQSAR integrieren ProtoPRED in ToxIndex, um die Bewertung der Chemikaliensicherheit voranzutreiben

    Durch die Partnerschaft werden die über 150 Berechnungstools von ToxIndex um mehr als 60 ProtoPRED-Vorhersagemodelle erweitert, was schnellere, transparentere und effizientere In-silico-Bewertungen ermöglicht.

    ROCKVILLE, Maryland, und VALENCIA, Spanien, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Insilica, Inc., Entwickler der Plattform „ToxIndex" für chemische Sicherheitsinformationen, und ProtoQSAR SL, ein auf prädiktive Toxikologie spezialisiertes Unternehmen für computergestützte Chemie, gaben heute eine Vereinbarung über die technologische Integration und den Vertrieb bekannt.
    Die Integration nutzt eine containerisierte Bereitstellung von ProtoPRED, wodurch dessen Vorhersagemodelle innerhalb der ToxIndex-Umgebung betrieben werden können. Für den Einsatz vor Ort ist dieser Ansatz darauf ausgelegt, den Schutz vertraulicher chemischer Strukturen innerhalb der vom Kunden kontrollierten Infrastruktur zu gewährleisten.

    ProtoQSAR brings an additional 60 predictive models across nine specialized ProtoPRED modules built for major regulatory requirements

    Da Aufsichtsbehörden weltweit die Einführung von „New Approach Methodologies" (NAMs) beschleunigen, benötigen Sicherheitsteams schnelle, zuverlässige und tierversuchsfreie Werkzeuge zur Bewertung chemischer Gefahren.

    Die Suite umfasst mehr als 60 Vorhersagemodelle in neun spezialisierten ProtoPRED-Modulen, die für wichtige regulatorische Anforderungen entwickelt wurden:

    • ProtoICH: Pharmazeutische Verunreinigungsprüfung (ICH M7)
    • ProtoREACH: Internationale regulatorische Bewertungen (z. B. EU REACH und K-REACH)
    • ProtoADME: Arzneimittelabsorptions- und Metabolisierungsprofilierung
    • ProtoPHYSCHEM: Chemische und physikalische Eigenschaftsprofilierung
    • ProtoTOX: Vorhersagen zur Organ- und systemischen Toxizität
    • ProtoECO: Ökotoxizitäts- und Umweltverhaltensvorhersagen
    • ProtoED: Vorhersagen zu endokrinen Störungen
    • ProtoNANO: Sicherheitsmodellierung von Nanomaterialien
    • GenoITS: Integrierte Genotoxizitätsbewertung

    „Durch die direkte Einbettung von ProtoPRED in ToxIndex ermöglichen wir Sicherheitsteams die Bewertung von Chemikalienkandidaten innerhalb von Minuten, während Kunden mit On-Premise-Lösungen ihre firmeneigenen Strukturen hinter ihrer eigenen Firewall schützen können", sagte Dr. Tom Luechtefeld, Chief Executive Officer von Insilica, Inc.

    „Die Partnerschaft mit Insilica erweitert unsere behördlich geprüften Modelle direkt in einen integrierten KI-Workflow und gibt den Teams die Geschwindigkeit und Sicherheit, die sie für kritische Einreichungen benötigen", sagte Dr. Rafael Gozalbes, Chief Executive Officer von ProtoQSAR SL.

    ProtoPRED steht ToxIndex-Unternehmenskunden ab sofort über eine unternehmensweite Jahreslizenz mit unbegrenzten Vorhersagen und ohne Gebühren pro Benutzer oder pro Abfrage zur Verfügung.

    Informationen zu Insilica, Inc.

    Insilica, Inc. (Rockville, MD) entwickelt Software für computergestützte Toxikologie und Sicherheitsbewertung. Die Flaggschiff-Plattform des Unternehmens, ToxIndex, fasst Daten zu chemischen Gefahren und biokinetische Modelle zu überprüfbaren, tierversuchsfreien Risikobewertungen zusammen.

    Informationen zu ProtoQSAR SL

    ProtoQSAR SL (Valencia, Spanien) verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung proprietärer (Q)SAR-Modelle und ist spezialisiert auf Chemoinformatik, prädiktive Modellierung und künstliche Intelligenz für Anwendungen im Bereich der Chemikaliensicherheit in den Bereichen Pharmazeutika, Kosmetika und Agrochemikalien.

    Insilica is the full-service AI toxicology company. Combining proprietary AI, expert toxicologists, and the world’s largest chemical safety data infrastructure, Insilica delivers turnkey safety assessments that empower CROs, consultancies, and internal teams to scale beyond what traditional approaches allow. The company’s platform is powered by Google Cloud and serves customers across pharma, energy, agriculture, cosmetics, and consumer products. Founded in 2017, Insilica is based in Rockville.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/insilica-und-protoqsar-integrieren-protopred-in-toxindex-um-die-bewertung-der-chemikaliensicherheit-voranzutreiben-302917457.html

     





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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Insilica und ProtoQSAR integrieren ProtoPRED in ToxIndex, um die Bewertung der Chemikaliensicherheit voranzutreiben Durch die Partnerschaft werden die über 150 Berechnungstools von ToxIndex um mehr als 60 ProtoPRED-Vorhersagemodelle erweitert, was schnellere, transparentere und effizientere In-silico-Bewertungen ermöglicht. ROCKVILLE, Maryland, und VALENCIA, …
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