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    Xinhua Silk Road

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    Das North Bund Forum 2026 präsentiert 20 Errungenschaften im Schifffahrtssektor

    PEKING, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das „North Bund Forum 2026" wurde am 20. Oktober in Shanghai eröffnet; bei der Eröffnungszeremonie wurden 20 wichtige Errungenschaften im Bereich der Schifffahrt vorgestellt, die die Bereiche internationale Zusammenarbeit, ökologischer Wandel, digitale Intelligenz und hochwertige Schifffahrtsdienstleistungen umfassen.

    Die Errungenschaften umfassen acht von der Regierung geleitete Initiativen sowie zwölf Initiativen mit Schwerpunkt auf der ökologischen Wende und hochwertigen Schifffahrtsdienstleistungen. Zu den Unterzeichnern und teilnehmenden Organisationen zählen internationale Organisationen, Regierungsbehörden, Branchenverbände sowie Hafen- und Schifffahrtsunternehmen, was die enge Abstimmung zwischen politischer Ausrichtung und industrieller Praxis unterstreicht.

    Bei der Eröffnungszeremonie unterzeichnete das chinesische Verkehrsministerium eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit beim Kapazitätsaufbau im maritimen Bereich mit der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO). Die Zusammenarbeit umfasst vor allem den Kapazitätsaufbau im maritimen Bereich, den chinesisch-französischen Korridor für umweltfreundliche Schifffahrt sowie die Mobilität von Fachkräften.

    Arsenio Dominguez, Generalsekretär der IMO, hob auf dem Forum die Bedeutung der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustauschs hervor. Er würdigte die Rolle des „Maritime Technology Cooperation Centre Asia" mit Sitz an der Shanghai Maritime University bei der Förderung der regionalen Zusammenarbeit, der Anwendung neuer Technologien und der Ausbildung.

    In einem Interview mit Xinhua Finance während des Forums erklärte John Denholm, Vorsitzender der International Chamber of Shipping (ICS), dass die Organisation die Standpunkte des chinesischen Reederverbands schätze. Er äußerte die Hoffnung, dass sich der Verband aktiver an der Arbeit der ICS-Ausschüsse beteiligen und Chinas Erfahrungen in der technologischen Entwicklung sowie in anderen Bereichen in die Diskussionen einbringen werde, um Anhaltspunkte für die politikbezogene Forschung und die Ausarbeitung von Strategien zu liefern.

    „Grüne Schifffahrt" war ein wichtiger Schwerpunkt unter den vorgestellten Errungenschaften. Es wird erwartet, dass die erzielten Erfolge – darunter die Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich im Bereich des „grünen Schifffahrtskorridors" und der dazugehörige jährliche Entwicklungsbericht sowie ein Zertifizierungssystem für umweltfreundliche Kraftstoffe – die Energiewende in der Schifffahrtsbranche durch internationale Zusammenarbeit, Erfahrungsaustausch und die Entwicklung von Standards und damit verbundenen Dienstleistungen unterstützen werden.

    Laut dem im Juli veröffentlichten „Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index (ISCDI) 2026" überholte Shanghai London erstmals in der Gesamtbewertung und stieg weltweit auf den zweiten Platz auf.

    Im Jahr 2025 verzeichnete der Hafen von Shanghai einen Containerumschlag von mehr als 55,06 Millionen Twenty-foot Equivalent Units (TEUs) und sicherte sich damit zum 16. Mal in Folge seine Position als weltweit verkehrsreichster Containerhafen.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352630.html

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