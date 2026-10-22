JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Das Kosmetikunternehmen habe ein starkes drittes Quartal hinter sich und die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen, lobte Celine Pannuti am Donnerstag den Bericht der Franzosen. Sie hob ihre Gewinnschätzungen an./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,79 % und einem Kurs von 429,4EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 375

Kursziel alt: 375

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

