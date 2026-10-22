Bezugspreis des öffentlichen Angebots festgesetzt und vollständige Platzierung gesichert

Frankfurt am Main (IRW-Press/22.10.2026) - Frankfurt am Main, 22. Oktober 2026 – Die persönlich haftende Gesellschafterin der German Tech Holding GmbH & Co. KGaA (GTH) setzt den finalen Bezugspreis des laufenden öffentlichen Angebots zum Bezug eigener Aktien auf 0,07 Euro je Aktie fest, nachdem nach Einschätzung der Gesellschaft viele ihrer Aktionäre mit ihrer Entscheidung über die Ausübung ihrer Bezugsrechte bis zum Ende der noch fünf Tage laufenden Bezugsfrist warten.

Bei den bislang eingegangenen Aktienkaufanträgen wurde überwiegend die volle Ausübung der Bezugsrechte ohne betragsmäßige Begrenzung innerhalb der Bezugspreisspanne angegeben, also die Bezugsrechte bis zu einem Bezugspreis von 0,21 Euro voll ausgeübt.

Bezugsrechte werden nicht automatisch ausgeübt. GTH-Aktionäre, die ihr Bezugsrecht auf Aktien zu dem bei weniger als der Hälfte des heutigen Xetra-Schlusskurses liegenden Bezugspreises wahrnehmen möchten und damit unter anderem an den Life Science-/BioTech-Perspektiven der GTH durch die beabsichtigte Beteiligung an der Zirnostics im Umfang ihres bisherigen Anteils an der Gesellschaft ungemindert teilhaben möchten, müssen dies proaktiv tun und hierzu einen Aktienkaufantrag ausfüllen und bis zum 27. Oktober 2026 an die Gesellschaft übermitteln. Das Formular steht unter https://germantechholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/ zum Download bereit.

Sofern nicht sämtliche Aktionäre ihre Bezugsrechte vollständig ausüben, können die übrigen GTH-Aktionäre einen Überbezug beantragen. Dieser ermöglicht es den GTH-Aktionären, ihre Beteiligungsquote über ihren bisherigen Anteil hinaus zu erhöhen. Ein Anspruch auf Annahme eines Überbezugsantrags besteht jedoch nicht.

Die GG Beteiligungen UG (GGB) hat sich verpflichtet, sämtliche Aktien, die von den GTH-Aktionären weder im Rahmen ihrer Bezugsrechte noch im Wege des Überbezugs erworben werden, zum festgesetzten Bezugspreis zu erwerben. Überbezugsanträge haben bei der Zuteilung Vorrang vor dieser Backstop-Order der GGB. Damit ist die vollständige Platzierung gesichert und ein Erwerb von Aktien aus dem Bezugsangebot durch Dritte nicht möglich. Wie viele Aktien die GG Beteiligungen UG übernimmt, steht erst nach Ablauf der Bezugsfrist am 27. Oktober 2026 fest, weil bis dahin Kaufanträge von GTH-Aktionären bei der Gesellschaft eingereicht werden können. Christoph Gerlinger, CEO und Gründer der GTH, ist an der GGB mittelbar mit knapp 50 % beteiligt.