Silver Pony meldet Abschluss des aufgestockten strategischen Flow-Through-Emissionsangebots in Höhe von 1.300.035 $

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Vancouver, British Columbia – 22. Oktober 2026/ IRW-Press / Silver Pony Resources Corp. (CSE: PONY) (FWB: BJ40) (OTCID: PONIF) (ehemals Carlyle Commodities Corp.) („Silver Pony“ oder das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 13. Oktober 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Privatplatzierung aufgestockt und abgeschlossen hat. Dabei hat es durch die Ausgabe von 5.652.326 Flow-Through-Stammaktien (jede eine „Flow-Through-Aktie“) einen Bruttoerlös in Gesamthöhe von 1.300.035 $ eingenommen (das „Emissionsangebot“).

Jede Flow-Through-Aktie besteht aus einer „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des Einkommensteuergesetzes (Kanada) (das „Steuergesetz“). Der Bruttoerlös aus dem Emissionsangebot wird vom Unternehmen zur Weiterentwicklung der Exploration sowie zur Deckung verschiedener weiterer Explorationskosten auf dem Projekt Silver Pony in British Columbia verwendet, die als „kanadische Explorationsausgaben“ und „Flow-Through Critical Mineral Mining Expenditures“ (steuerlich begünstigte Flow-Through-Bergbauausgaben im Zusammenhang mit kritischen Mineralen) im Sinne des Steuergesetzes gelten sollen.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot hat das Unternehmen an bestimmte Vermittler Vermittlungsprovisionen in Höhe von 88.587 $ gezahlt und 385.163 Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“) ausgegeben. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Ausübungspreis von je 0,23 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 45-102 – Resale of Securities, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft.

Keines der im Zusammenhang mit dem Angebot verkauften Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert, und solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.