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    Supermicro stellt das NVIDIA Vera CPU-Rack vor, eine zu 100 % flüssigkeitsgekühlte Rack-Scale-Lösung mit 256 CPUs, die die NVIDIA Vera Rubin-Plattform ergänzt und für agentenbasierte KI in großem Maßstab ausgelegt ist

    Supermicro stellt das NVIDIA Vera CPU-Rack vor, eine zu 100 % flüssigkeitsgekühlte Rack-Scale-Lösung mit 256 CPUs, die die NVIDIA Vera Rubin-Plattform ergänzt und für agentenbasierte KI in großem Maßstab ausgelegt ist
    Foto: adobe.stock.com
    • Stellt dedizierte 256 NVIDIA Vera-CPU-Kapazität für Agent-Sandboxes bereit und ergänzt damit die NVIDIA Vera Rubin NVL72 durch eine gemeinsame DCBBS-Infrastruktur mit NVIDIA MGX-Racks der dritten Generation und Batterie-Notstromversorgungen
    • Integriert NVIDIA Vera-CPUs und BlueField-4-DPUs mit der NVIDIA Open Agent Safety Platform und der OpenShell-Referenzarchitektur für eine sichere, hochdichte Orchestrierung agentenbasierter KI sowie für die kontinuierliche Überwachung und Durchsetzung von Richtlinien
    • Nutzt Supermicro DCBBS, um eine vollständige, integrierte Rechenzentrumslösung bereitzustellen – von der flüssigkeitsgekühlten Rack-Architektur und der Stromversorgungsinfrastruktur bis hin zu Netzwerk-, Kühlungs- und Bereitstellungsdiensten –, die es Kunden ermöglicht, vollständige KI-Fabriken für agentische Workloads aufzubauen und zu skalieren

    SAN JOSE, Kalifornien, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen in den Bereichen KI, Unternehmens-IT, Speicher sowie 5G/Edge mit den „Data Center Building Block Solutions" (DCBBS), gab heute bekannt, dass das NVIDIA Vera CPU-Rack als neueste Ergänzung in das DCBBS-Portfolio aufgenommen wurde. Das NVIDIA Vera CPU-Rack bietet eine hohe CPU-Kapazität für agentenbasierte KI, Workloads im Bereich des verstärkenden Lernens (RL) sowie für die Datenverarbeitung und unterstützt 22.500 Sandboxen im Maßstab einer flüssigkeitsgekühlten KI-Fabrik. Als Ergänzung zum bereits lieferbaren Supermicro NVIDIA Vera Rubin NVL72kann das zu 100 % flüssigkeitsgekühlte CPU-Rack entweder eigenständig oder zusammen mit dem NVIDIA Vera Rubin NVL72 in KI-Fabriken eingesetzt werden und bietet Clustern hochdichte CPU-Rechenleistung, die speziell auf die rasch steigenden Anforderungen der agentenbasierten KI ausgelegt ist.

    256 CPU Liquid-Cooled NVIDIA Vera CPU Rack for Agentic AI

    „Da agentische KI die Anforderungen an Rechenzentren verändert, erweitert Supermicro sein DCBBS-Portfolio um eine vollständig integrierte Infrastruktur", erklärte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Für Kunden, die luftgekühlte Lösungen suchen, umfasst das NVIDIA Vera-CPU-Portfolio von Supermicro neben Optionen für die Flüssigkeitskühlung auf Rack-Ebene auch luftgekühlte 1U- und 2U-Systeme. Gemeinsam mit NVIDIA tragen wir dazu bei, die Zeit bis zur Bereitstellung zu verkürzen – dank einer gemeinsamen, speziell entwickelten Architektur für sichere und skalierbare agentische KI."

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