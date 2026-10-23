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    Therakos erhält in Europa die MDR-Zulassung zur Behandlung immunbedingter unerwünschter Ereignisse bei Patienten, die unzureichend auf Kortikosteroide ansprechen

    DUBLIN, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Therakos Development Limited, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der immunmodulatorischen Therapie, die mittels extrakorporaler Photopherese (ECP) direkt am Krankenbett verabreicht wird, gab heute bekannt, dass sein THERAKOS CELLEX-Photopherese-System eine Zertifizierung gemäß der EU-MDR für eine erweiterte Indikation erhalten hat. Das System ist nun in Europa für die Behandlung immunbedingter unerwünschter Ereignisse (irAEs) im Zusammenhang mit einer Therapie mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICI) bei Erwachsenen indiziert, die unzureichend auf Kortikosteroide angesprochen haben. Es ist weltweit die erste und einzige Therapie, die für diese Anwendung zugelassen ist.

    Therakos Development Limited

    Die ICI-Therapie hat die Krebsbehandlung revolutioniert, indem sie das Immunsystem nutzt, um dauerhafte Antitumor-Reaktionen zu erzielen. Diese Immunaktivierung kann jedoch potenziell schwerwiegende immunvermittelte Nebenwirkungen (irAEs) auslösen, die die Kontinuität der Behandlung und die Behandlungsergebnisse der Patienten beeinträchtigen. Kortikosteroide sind nach wie vor die Standard-Erstbehandlung bei klinisch signifikanten irAEs, was häufig eine Unterbrechung oder den Abbruch der ICI-Therapie erforderlich macht. Bei Patienten, die nicht ausreichend darauf ansprechen, können zusätzliche immunsuppressive Behandlungen erforderlich sein, die die Antitumor-Immunität möglicherweise weiter beeinträchtigen. Bei Patienten, die nicht ausreichend auf die Behandlung ansprechen, können zusätzliche immunsuppressive Therapien erforderlich sein, wodurch die Antitumorimmunität möglicherweise weiter beeinträchtigt wird. Diese Herausforderungen unterstreichen den dringenden, bislang ungedeckten Bedarf an therapeutischen Ansätzen, die immunbedingte Toxizitäten wirksam bewältigen und gleichzeitig die Vorteile der Krebsimmuntherapie erhalten.

    „Die Behandlung von steroidresistenten irAEs stellt nach wie vor eine Herausforderung dar, da nur wenige Daten zur Wirksamkeit verschiedener Medikamente vorliegen und eine Immunsuppression das Ansprechen auf die Tumortherapie beeinträchtigen kann. Das THERAKOS CELLEX-Photopherese-System, das nun in Europa für diese Indikation zugelassen ist, stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Behandlung von steroidresistenten irAEs dar", sagte Prof. Dr. Lucie Heinzerling, MPH, Professorin für Dermatologie und Venerologie am Universitätsklinikum der LMU, Ludwig-Maximilians-Universität.

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    PR Newswire (dt.)
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    Therakos erhält in Europa die MDR-Zulassung zur Behandlung immunbedingter unerwünschter Ereignisse bei Patienten, die unzureichend auf Kortikosteroide ansprechen DUBLIN, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Therakos Development Limited, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der immunmodulatorischen Therapie, die mittels extrakorporaler Photopherese (ECP) direkt am Krankenbett verabreicht wird, gab heute …
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