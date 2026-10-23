Hanwha Power erhält grundsätzliche ABS-Zulassung für batteriebetriebenes Containerschiffdesign mit 1.700 TEU

SEOUL, Südkorea, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Hanwha Power gab bekannt, dass es vom American Bureau of Shipping (ABS) eine grundsätzliche Genehmigung (Approval in Principle, AiP) für seinen Entwurf eines batteriebetriebenen Containerschiffs mit einer Kapazität von 1.700 TEU erhalten hat.

Die feierliche Übergabe der Zertifikate fand am 22. Oktober Ortszeit auf der MHE (Maritime Hybrid, Electric & Hydrogen Fuel Cells) Konferenz & Ausstellung 2026 in Bergen, Norwegen, statt. Jong-kyu Hwang, Vizepräsident für Technologielösungen bei Hanwha Power, nahm zusammen mit hochrangigen Vertretern von ABS an der Zeremonie teil. Die Veranstaltung findet vom 21. bis 23. Oktober im Scandic Hotel Bergen City statt.

Das neu genehmigte Designkonzept sieht ein vollelektrisches Containerschiff vor, das von einem groß angelegten 151-MWh-Energiespeichersystem (ESS) angetrieben wird. Elektrische Energie, die in containerisierten Batterieeinheiten gespeichert ist, dient als primäre Antriebsquelle des Schiffes und ermöglicht den Betrieb ohne direkte Kohlenstoffemissionen durch die Nutzung der Ladeinfrastruktur im Hafen.

Der Einsatz von containerisierten Batterien, die wie Standard-Frachtcontainer gehandhabt und verstaut werden können, verbessert die Raumeffizienz, maximiert die Ladekapazität und optimiert die Gesamtleistung des Schiffes. Dieser Ansatz unterstützt auch einen flexiblen Batteriewechsel und einen skalierbaren Betrieb und bietet somit einen praktischen Weg zur Dekarbonisierung des Kurzstrecken- und regionalen Containerverkehrs.

Das AiP stärkt die Kompetenzen von Hanwha Power im Bereich der vollelektrischen Schiffskonstruktion unter Verwendung großtechnischer Batteriespeicher und erweitert das Portfolio an Schiffsantriebslösungen. Das Unternehmen plant, auf diesem Erfolg aufzubauen, um Chancen im Markt für emissionsfreie Seeschifffahrt der nächsten Generation zu nutzen.

Parallel zur Genehmigung hat Hanwha Power auch den Basisentwurf eines batteriebetriebenen Containerschiffs mit einer Kapazität von 1.000 TEU fertiggestellt. Aufbauend auf seiner Expertise im Schiffsdesign über verschiedene Schiffsklassen hinweg, hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, eine umfassende Produktpalette von elektrisch angetriebenen Schiffen zu entwickeln, die auf ein breites Spektrum an Betriebsbedingungen und Kundenbedürfnissen zugeschnitten sind.

„Diese AiP von ABS stellt einen wichtigen Schritt bei der Erweiterung der maritimen Technologiekompetenzen von Hanwha Power auf vollelektrische Schiffe dar, die mit großflächigen Batteriesystemen betrieben werden", sagte Jong-kyu Hwang, Vizepräsident für Technologielösungen bei Hanwha Power. „Wir werden den Bedürfnissen des nächsten Marktes für emissionsfreie Seeschifffahrt mit integrierten Lösungen gerecht werden, die elektrische Antriebstechnologien und containerisierte Batteriesysteme kombinieren."

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