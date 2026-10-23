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    Strukturkrise, Enteignungsangst und Rohstoff-Hoffnung: Die harte Wahrheit über Deutz, Vonovia und Strategic Resources!

    Deutz und Vonovia kämpfen zur Zeit noch mit harten Strukturkrisen, radikalen Enteignungsdebatten und drückenden Zinslasten. Währenddessen suchen clevere Investoren längst nach neuen Perspektiven abseits des „gewohnten Mainstreams“. Besonders im …

    Strukturkrise, Enteignungsangst und Rohstoff-Hoffnung: Die harte Wahrheit über Deutz, Vonovia und Strategic Resources!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Deutz und Vonovia kämpfen zur Zeit noch mit harten Strukturkrisen, radikalen Enteignungsdebatten und drückenden Zinslasten. Währenddessen suchen clevere Investoren längst nach neuen Perspektiven abseits des „gewohnten Mainstreams“. Besonders im Bereich kritischer Mineralien für die klimafreundliche Transformation der Schwerindustrie baut sich derzeit ein Potenzial auf, das von der breiten Masse möglicherweise noch völlig unterschätzt wird. Hier werfen wir bei Strategic Resources einen Blick auf die wegweisenden Forschungskooperationen in Nordeuropa sowie die charttechnischen Wendepunkte. Lesen Sie im nachfolgenden Artikel, warum die vermeintlichen „Sorgenkinder“ jetzt genauer betrachtet werden sollten und welche Aktie das Zeug zur positiven Überraschung hat.

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