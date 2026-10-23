Strukturkrise, Enteignungsangst und Rohstoff-Hoffnung: Die harte Wahrheit über Deutz, Vonovia und Strategic Resources! Deutz und Vonovia kämpfen zur Zeit noch mit harten Strukturkrisen, radikalen Enteignungsdebatten und drückenden Zinslasten. Währenddessen suchen clevere Investoren längst nach neuen Perspektiven abseits des „gewohnten Mainstreams“. Besonders im …



