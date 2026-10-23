Starke News und Kaufempfehlung: Vonovia, Evotec und Lahontan Gold Aktie Starke News von Lahontan Gold. Der Explorer hat eine positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für sein Gold-Silber-Projekt Santa Fe im US-Bundesstaat Nevada veröffentlicht. Der Kapitalwert nach Steuern liegt bei rund 820 Mio. USD und …



