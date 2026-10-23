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    Starke News und Kaufempfehlung: Vonovia, Evotec und Lahontan Gold Aktie

    Starke News von Lahontan Gold. Der Explorer hat eine positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für sein Gold-Silber-Projekt Santa Fe im US-Bundesstaat Nevada veröffentlicht. Der Kapitalwert nach Steuern liegt bei rund 820 Mio. USD und …

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    Foto: esg-aktien.de
    Starke News von Lahontan Gold. Der Explorer hat eine positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für sein Gold-Silber-Projekt Santa Fe im US-Bundesstaat Nevada veröffentlicht. Der Kapitalwert nach Steuern liegt bei rund 820 Mio. USD und damit deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung. Zudem arbeitet das Unternehmen daran, die Ressource zu erweitern. Während sich Aktionäre von Lahontan auf den näher rückenden Start der Goldproduktion freuen können, blicken Anteilseigner von Vonovia unsicher in die Zukunft. Das Enteignungsszenario belastet. Daran ändert auch die Einschätzung von JPMorgan nichts, wonach die Sorgen übertrieben seien. Im Zweifel würde die Bundesregierung eingreifen. Und was macht Evotec? Die Aktie konnte in den vergangenen Handelstagen immerhin über 10 % zulegen. Es besteht die Hoffnung, dass eine personelle Verstärkung von Novo Nordisk für frischen Wind sorgt.

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