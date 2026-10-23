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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 23. Oktober 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmen melden zahlreiche Quartalszahlen
    • PMIs, Verbraucherpreise und Umsätze im Fokus
    • Ceconomy-Übernahme und Immobilienrecht im Fokus
    TAGESVORSCHAU - Termine am 23. Oktober 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Oktober

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Holcim, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen
    07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
    07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen
    07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
    08:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz
    10:30 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
    12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen
    13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    LUX: Eurofins Scientific, Europe Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/26
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/26
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/26
    08:00 DEU: Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz 8/26 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Arbeitslosenquote 9/26
    09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    15:00 BEL: Geschäftsklima 10/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der Frist, Düsseldorf

    DEU: BGH verhandelt zur möglichen Pflicht des Immobilienverkäufers zur Aufklärung über eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung, Karlsruhe

    IRL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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