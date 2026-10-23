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    KI-Sorgen schlagen Zahlen

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    Western Digital: Zahlen und Ausblick top – Aktie fällt trotzdem

    Western Digital übertrifft die Erwartungen und erhöht die Dividende um 17 Prozent. Dennoch rutscht die Aktie nachbörslich ab. Hinter der Enttäuschung steckt eine Sorge, die weit über den Festplattenhersteller hinausgeht.

    KI-Sorgen schlagen Zahlen - Western Digital: Zahlen und Ausblick top – Aktie fällt trotzdem
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Starke Zahlen, überzeugender Ausblick – und trotzdem verkaufen Anleger: Western Digital (WD) geriet nach der Bilanzvorlage unter Druck. Nach einem ersten Kursplus drehte die Aktie ins Minus und lag nach Börsenschluss 6,5 Prozent tiefer.

    Im ersten Geschäftsquartal 2027 setzte der Festplattenspezialist 4,38 Milliarden US-Dollar um. Damit übertraf er die Analystenerwartung von 4,14 Milliarden US-Dollar um rund 5,8 Prozent. Der bereinigte Gewinn betrug 4,64 US-Dollar je Aktie und lag somit 56 Cent über dem Konsens von 4,08 US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal legte das bereinigte Ergebnis in den drei Monaten bis zum 2. Oktober um 161 Prozent zu.

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    Starker Ausblick übertrifft Prognosen deutlich

    Für das zweite Geschäftsquartal stellt der Festplattenhersteller einen bereinigten Gewinn von bis zu sechs US-Dollar je Aktie in Aussicht. Analysten hatten mit 4,80 US-Dollar gerechnet. Zudem erhöht Western Digital die Quartalsdividende um 17 Prozent.

    Doch die kräftig gestiegenen Investitionen sorgen für Unruhe. Im ersten Geschäftsquartal hat der Konzern seine Investitionsausgaben mehr als verdreifacht. Das Geld floss in die Produktion von Festplatten mit höherer Speicherkapazität. Laut Bloomberg Intelligence führte dies zu einem Rückgang der Marge des freien Cashflows um rund drei Prozentpunkte.

    In der Telefonkonferenz am Donnerstag stellte Finanzchef Kris Sennesael für einen Zeitraum von fünf Jahren durchschnittliche Investitionsausgaben von etwa vier bis sechs Prozent des Umsatzes in Aussicht. In den kommenden zwei Jahren sollen sie allerdings etwas höher liegen.

    Damit trifft Western Digital auf ein nervöses Marktumfeld. Speicherwerte und andere Aktien rund um den KI-Boom stehen unter Druck, da sich die enormen Ausgaben für Rechenzentren und Rechenleistung womöglich erst später auszahlen als erhofft.

    Für Vital Knowledge bleibt entscheidend, ob die Investitionen in Rechenzentren ihr aktuelles Tempo halten können und ob die riesigen Auftragsbestände tatsächlich zu Umsatz werden. Bei Western Digital überschatteten diese Sorgen die positiven Nachrichten aus dem Quartalsbericht.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Western Digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,43 % und einem Kurs von 354,2USD auf Nasdaq (23. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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