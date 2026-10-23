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    Organisches Recurring EBIT +11,8 %: Marge steigt, Prognose angehoben

    Holcim auf Wachstumskurs: Der Baustoffkonzern hebt seine Jahresprognose an, plant die Übernahme von Fermacell und baut das Geschäft mit nachhaltigen Produkten und Recycling aus.

    Organisches Recurring EBIT +11,8 %: Marge steigt, Prognose angehoben
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • In den ersten neun Monaten 2026 stieg Holcims Umsatz organisch um 5,2 % auf CHF 12,586 Mrd.; im dritten Quartal beschleunigte sich das organische Wachstum auf 15,5 % in CHF.
    • Das Recurring EBIT wuchs in den ersten neun Monaten organisch um 11,8 % auf CHF 2,414 Mrd.; im dritten Quartal betrug das organische Wachstum 16,8 % in CHF.
    • Die Recurring-EBIT-Marge verbesserte sich in den ersten neun Monaten um 10 Basispunkte auf 19,2 %.
    • Holcim hob die Jahresprognose 2026 an: erwartet werden 10–12 % organisches Recurring-EBIT-Wachstum, rund 5 % organisches Umsatzwachstum und etwa CHF 2 Mrd. Free Cashflow.
    • Holcim unterzeichnete eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des europäischen Wand- und Bodenlösungsanbieters Fermacell; der Abschluss wird vorbehaltlich der Genehmigungen für das erste Halbjahr 2027 erwartet.
    • Nachhaltige Produkte und Recycling legten zu: ECOPlanet erreichte 43 % des Zementumsatzes, ECOPact 33 % des Transportbetonumsatzes; das Volumen recycelter Bau- und Abbruchmaterialien stieg um ein Drittel auf 7,4 Mio. Tonnen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Holcim ist am 25.02.2027.


    Holcim

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    ISIN:CH0012214059WKN:869898
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