HBM Healthcare erwartet starken Halbjahresgewinn von CHF 177 Mio.
Private Beteiligungen als Wachstumsmotor: HBM Healthcare Investments erzielt im ersten Halbjahr 2026/27 CHF 177 Millionen Gewinn und blickt trotz volatiler Märkte zuversichtlich nach vorn.
Foto: adobe.stock.com
- HBM Healthcare Investments erzielte im ersten Halbjahr 2026/2027 einen Gewinn von CHF 177 Millionen. Der NAV je Aktie stieg um 9,8 Prozent, der Aktienkurs um 7,8 Prozent.
- Die Aktie notierte mit einem Abschlag von rund 21 Prozent zum NAV. Im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms erwarb HBM 67’016 eigene Aktien für CHF 16,1 Millionen.
- Private Beteiligungen waren mit einem Wertzuwachs von CHF 138 Millionen die wichtigsten Ergebnistreiber; börsenkotierte Unternehmen legten insgesamt um CHF 111 Millionen zu.
- Zum positiven Ergebnis trugen unter anderem die Übernahme von Curevo Vaccine, eine erfolgreiche Finanzierungsrunde von Dren Bio, fünf Börsengänge und die Entwicklung von Neurelis bei.
- HBM investierte CHF 29 Millionen in vier neue und CHF 48 Millionen in bestehende private Unternehmen. Zu den Neuinvestitionen zählen Crystalys Therapeutics und Lytica Therapeutics.
- Trotz eines zuletzt volatileren Marktumfelds beurteilt HBM die Fundamentaldaten des Gesundheitssektors weiterhin als intakt und erwartet weitere Übernahmen und Börsengänge, allerdings selektiver.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 23.10.2026.
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