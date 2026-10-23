BB Biotech legt Zwischenbericht vor: Das sollten Anleger wissen
Deutlicher Gewinnsprung bei BB Biotech: Nach neun Monaten 2026 stehen CHF 605 Mio. unter dem Strich – trotz eines schwächeren dritten Quartals als im Vorjahr.
Foto: adobe.stock.com
- BB Biotech veröffentlichte am 23. Oktober 2026 den Zwischenbericht für die ersten neun Monate des Jahres.
- Der Gewinn nach Steuern belief sich bis zum 30. September 2026 auf CHF 605 Mio., gegenüber CHF 106 Mio. im Vorjahreszeitraum.
- Im dritten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von CHF 175 Mio.; im Vorjahresquartal waren es CHF 448 Mio.
- Als Investmentgesellschaft hängt das Ergebnis wesentlich von der Kursentwicklung der im Portfolio gehaltenen Unternehmen ab.
- Der Zwischenbericht ist auf der Website von BB Biotech verfügbar.
- BB Biotech investiert seit 1993 in innovative Medikamentenentwickler, vorwiegend in den USA und Westeuropa.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei BB Biotech ist am 23.10.2026.
Der Kurs von BB Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 54,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,37 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 54,05EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.
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