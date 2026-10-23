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    ATOSS Software: Starkes Q3 stärkt Kurs auf Rekordabschluss

    Cloudgeschäft und KI treiben ATOSS an: Nach kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn hebt der Softwarekonzern seine Margenprognose an und peilt den 21. Rekordabschluss in Folge an.

    ATOSS Software: Starkes Q3 stärkt Kurs auf Rekordabschluss
    Foto: ATOSS Software AG
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 12 % auf 155,8 Mio. Euro; der Softwareumsatz wuchs um 14 % auf 117,5 Mio. Euro.
    • Cloud- und Subscription-Umsätze legten um 26 % auf 85,2 Mio. Euro zu und machten 55 % des Gesamtumsatzes aus. Wiederkehrende Umsätze stiegen insgesamt um 17 % auf 113,8 Mio. Euro.
    • Der Cloud-&-Subscriptions-Auftragsbestand erhöhte sich um 23 % auf 125,0 Mio. Euro; der entsprechende Annual Recurring Revenue (ARR) wuchs um 25 % auf 119,4 Mio. Euro.
    • Das EBIT stieg um 19 % auf 57,3 Mio. Euro, die EBIT-Marge verbesserte sich von 35 % auf 37 %. Die Konzernliquidität nahm um 26 % auf 158,9 Mio. Euro zu.
    • Für 2026 bestätigt ATOSS die Umsatzprognose von 210 bis 215 Mio. Euro, erwartet den Umsatz aber am unteren Ende der Spanne. Die Prognose für die EBIT-Marge wurde auf rund 37 % angehoben.
    • ATOSS strebt 2026 den 21. Rekordabschluss in Folge an. Wachstumstreiber sind insbesondere das Cloudgeschäft, wiederkehrende Erlöse und Effizienzsteigerungen durch KI.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss, bei ATOSS Software ist am 23.10.2026.

    Der Kurs von ATOSS Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 94,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im Minus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 94,40EUR das entspricht einem Plus von +0,16 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.203,98PKT (-1,20 %).


    ATOSS Software

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