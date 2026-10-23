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    Umfrage

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    Vorsprung der AfD vor der Union wird kleiner

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD fällt um zwei Punkte auf nun 26 Prozent
    • Union gewinnt zwei Punkte und erreicht 23 Prozent
    • Schwarz-Rot hätte weiterhin keine Mehrheit
    Umfrage - Vorsprung der AfD vor der Union wird kleiner
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsprung der AfD vor der Union schmilzt einer aktuellen Umfrage zufolge. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, fiele die AfD um zwei Punkte auf 26 Prozent, wie aus dem ZDF-"Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. Die Union könnte sich um zwei Punkte auf 23 Prozent verbessern.

    Die SPD läge demnach mit einem leichten Zugewinn von einem Punkt bei 14 Prozent. Die Grünen würden zwei Punkte einbüßen und 13 Prozent bekommen. Die Linke fiele um einen Punkt auf 11 Prozent. Die FDP würde mit 3 Prozent weiterhin den Einzug ins Parlament verpassen.

    Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 10 Prozent (plus 2), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde. Der Umfrage zufolge hätte die derzeitige schwarz-rote Regierungskoalition weiterhin keine Mehrheit.

    Eine Verringerung des Vorsprungs zwischen AfD und CDU/CSU hatte sich auch in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gezeigt. In vorherigen Umfragen anderer Institute war der Abstand zuvor größer gewesen.

    Für das ZDF-"Politbarometer" wurden vom 20. bis 22. Oktober 1.225 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online befragt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund zwei Prozentpunkte.

    Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten./kli/DP/stk







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