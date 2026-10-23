Mehrheit möchte an 'Rente mit 63' festhalten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Bevölkerung ist einer Umfrage zufolge gegen die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63. Nur 21 Prozent befürworten das Vorhaben, wie aus dem aktuellen ZDF-"Politbarometer" hervorgeht. Knapp drei Viertel (74 Prozent) der Befragten sprechen sich demnach gegen die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren aus.

Allerdings sehen viele auch Handlungsbedarf: 83 Prozent der Befragten halten eine grundlegende Reform zur Stabilisierung der Rente für wichtig oder sehr wichtig. Nur für 12 Prozent ist eine solche Rentenreform nicht so oder gar nicht wichtig.